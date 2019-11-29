Футбол

Rostov gazetaRostov gazetaКарпин объяснил последние неудачи ФК «Ростов»

Ростов — Урал
завтра
в 08:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Тренер рассказал, что им хотелось бы больше очков, но каждую встречу необходимо рассматривать отдельно. Он уточнил, что в матче с «Динамо» претензий к футболистам нет, есть вопросы к другим людям. Игра завершилась победой московского клуба и многие раскритиковали работу судей.
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с чего всё началось

Валерий Карпин: Хочу попросить болельщиков поддержать футболистов

Понятно, что хотелось бы больше очков в последних играх, но нужно брать и рассматривать каждую встречу в отдельности. Каждый матч — это отдельная история. Например, после игры с «Динамо» к ребятам нет претензий, там были претензии к другим людям, ребята сделали, что могли.
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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