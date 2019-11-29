Футбол
Rostov gazetaКарпин объяснил последние неудачи ФК «Ростов»
Тренер рассказал, что им хотелось бы больше очков, но каждую встречу необходимо рассматривать отдельно. Он уточнил, что в матче с «Динамо» претензий к футболистам нет, есть вопросы к другим людям. Игра завершилась победой московского клуба и многие раскритиковали работу судей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Понятно, что хотелось бы больше очков в последних играх, но нужно брать и рассматривать каждую встречу в отдельности. Каждый матч — это отдельная история. Например, после игры с «Динамо» к ребятам нет претензий, там были претензии к другим людям, ребята сделали, что могли.ФК Ростоввчера в 17:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 04:29, Ашберн
Политика
В Севастополе заключена под стражу украинская шпионка
Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу фигурантку дела о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины, пишет ТАСС.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Общество
В «Газпроме» сообщили о готовности начать поставки газа в Китай
Маркелов отметил, что «Сила Сибири» является самым крупным инвестпроектом не только в масштабах корпорации, но и вообще в мире — с учетом общей протяженности газопровода по территории РФ и КНР.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «примирение»
В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии введено понятие «примирение», сообщает РБК со ссылкой на текст документа.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
С 1 декабря в силу вступит приказ ФАС, устанавливающий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в следующем году.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о вышедшей из комы дочери
Осенью 2015 года в СМИ появилась информация, что состояние здоровья дочери Высоцкой и Кончаловского улучшилось, она вышла из комы и проходит реабилитацию в России.
Политика
Депутат Рады предложила «приглушить» свободу слова на Украине
Киеву следует «приглушить» на Украине свободу слова, заявила народный депутат от «Слуги народа» и журналист Ольга Василевская-Смаглюк.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
Уголовное дело завели на бывшего главу города Кирова Владимира Быкова за получение взятки в 7,8 миллиона рублей, он задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
Музыка
The Pussycat Dolls объявили о воссоединении спустя десять лет
Экс-участница группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер сообщила о воссоединении группы.
Общество
Преподавателей предлагают проверять у психиатра
Для преподавателей предлагается ввести обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
Общество
«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
Кино
Появилась информация о сюжете сиквела «Маски»
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 2 копейки — до 63,98 рубля. Курс евро увеличился на 9 копеек и составил 70,43 рубля.
Общество
Суд заочно арестовал раввина по делу о «библиотеке Шнеерсона»
Тверской суд Москвы заочно арестовал раввина Шалома Дов-Бер Левина, директора и куратора Центральной исследовательской библиотеки им. Хабада-Любавича.
Общество
Михалков судится с Роспатентом из-за святого
Режиссер Никита Михалков судится с Роспатентом из-за отказа зарегистрировать святого Никиту Бесогона в качестве товарного знака, передает Mash.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Технологии
Российские банки выявили новый вирус для хищения денег
Российские банки зафиксировали случаи мошенничества с помощью нового вируса, использующего уязвимости в приложениях операционной системы Android.
Происшествия
В Псковской области перевернулся автобус с детьми
В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Политика
Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
Шоу-бизнес
Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе
Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
Общество
Российский снайпер попал в цель с двух километров в полной темноте
Российский снайпер Сергей Шмаков в условиях полной темноты сумел при помощи винтовки СВЛК-14 «Сумрак» точно поразить удаленную на 1 920 метров неподсвечиваемую мишень размером 60 на 60 сантиметров, тем самым установив мировой рекорд по дальности ночного выстрела.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Армия и оружие