Футбол
Rostov gazetaКарпин объяснил последние неудачи ФК «Ростов»
Тренер рассказал, что им хотелось бы больше очков, но каждую встречу необходимо рассматривать отдельно. Он уточнил, что в матче с «Динамо» претензий к футболистам нет, есть вопросы к другим людям. Игра завершилась победой московского клуба и многие раскритиковали работу судей.
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с чего всё началось
Понятно, что хотелось бы больше очков в последних играх, но нужно брать и рассматривать каждую встречу в отдельности. Каждый матч — это отдельная история. Например, после игры с «Динамо» к ребятам нет претензий, там были претензии к другим людям, ребята сделали, что могли.ФК Ростоввчера в 17:09
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