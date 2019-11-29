Футбол
Блокнот Ростов-на-ДонуВалерий Карпин призвал болельщиков поддержать команду
Валерий Карпин попросил болельщиков поддержать футболистов. Главный тренер команды рассказал, что настроение у спортсменов боевое. Конечно он, как и вся команда, расстроен последними играми.
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Политика
ФСБ задержала в Севастополе россиянку за шпионаж в пользу Украины
ФСБ задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
Единоборства
Стали известны призовые за бой Кокляева и Емельяненко
29 ноября состоится долгожданный поединок между Кокляевым и Емельяненко.
Общество
31 декабря могут сделать законным выходным
Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, сообщает DEITA.
Здоровье
Минздрав РТ: доступ в больницы открыт только со справкой от кори
Доступ к пациентам в больницы Татарстана возможен только при наличии справки о вакцинации против кори (2 прививки) или результатов анализов на наличие защитных титров антител, сообщает Министерство здравоохранения Татарстана.
Общество
В Благовещенске достроили мост в Китай через Амур
В Благовещенске завершили строительство моста через реку Амур, который ведёт из России в Китай.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Политика
«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»
Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
Политика
На Украине признали нищету в стране результатом Майдана
Экономика
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом»
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом».
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Технологии
Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег
Российские банки начали сталкиваться с новым вирусом, который способен автоматически переводить средства через мобильные приложения для операционной системы Android.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в матче Лиги Европы
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью на своём поле в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем».
Здоровье
Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Политика
Президент Чехии выступил против памятника генералу Власову в Праге
Президент Чехии Милош Земан раскритиковал планы муниципальных властей Праги установить в памятник генералу Власову.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000
Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
Общество
ЦОДД предупредил автомобилистов о скользких дорогах в столице
В пятницу, 29 ноября, в столице ожидается снег с дождем. В связи с этим автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.
Спорт
Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
Происшествия
Мать убитого в Екатеринбурге мальчика задержана
Мать убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика задержана. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.
Общество
Пострадавшие от паводка жители Иркутской области получают новое жильё
Уже 11 тыс. пострадавших от паводка жителей Иркутской области получили новое жильё, заявил губернатор региона Сергей Левченко.
Экономика
Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни
В ОЭСР отмечают, что добавленные годы трудовой деятельности составляют только половину от прироста продолжительности жизни после 65 лет, поэтому правительствам придется реформировать пенсионное обеспечение и дальше.
Общество
Российское вино предложили продавать до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила увеличить время продажи российского вина до полуночи, чтобы поддержать отечественных производителей, сообщают "Известия".
Авто
Представлен обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLB
Представители компании Mercedes-Benz анонсировали выход обновленной версии кроссовера GLB.
Происшествия
Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве
В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Общество
NASA купит два места на кораблях «Союз» для полетов к МКС
Энергетика
Китайские эксперты оценили значение газопровода «Сила Сибири»
«Запуск газопровода не только позволит увеличить поставки голубого топлива в целевые районы, но и будет иметь большое значение для улучшения газопроводной инфраструктуры, даст импульс рыночной конкуренции, что позволит снизить цены на газ», – передает ТАСС слова помощника директора департамента торговли трубопроводным газом Шанхайской нефтегазовой биржи Сюн Вэя.
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.