Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями после домашнего матча с «Уралом» (0:0) в 18-м туре РПЛ, а также подтвердил, что игрокам его команды стали выплачивать долги по зарплате.

Карпин остался доволен игрой «Ростова» после ничьей с «Уралом»

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