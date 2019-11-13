Главный тренер дончан прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб У «Ростова» — большие проблемы.

с чего всё началось

Общество «Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз Российское правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство в пять раз.

Футбол «Локомотив» зимой постарается подписать нападающего Московский «Локомотив» планирует подписать форварда во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил скаут клуба Андрей Лосюк.

Происшествия В Самарской области потушен пожар в цехе по переработке нефтепродуктов Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар по повышенному рангу в цехе по переработке нефтепродуктов в Самарской области.

Авто Mitsubishi представила кроссовер-минивэн Xpander Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.

Футбол Куртуа считает себя одним из лучших вратарей мира Думаю, я один из лучших вратарей мира. Критиковать голкипера, когда он пропускает голы, легко.

Общество Осужденным за тяжкие преступления запретят работать таксистами Минтранс предложил запретить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами и водителями на пассажирском транспорте.

Происшествия Пятилетняя девочка пропала в Крыму По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Гаджеты Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.

Общество Центр Венеции затоплен из-за дождя Уровень воды в историческом центре Венеции поднялся до отметки 183 см, из-за дождей затоплено 80% города. Об этом 13 ноября сообщает ANSA.

Происшествия Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей Жительница Челябинской области покончила с собой после того, как от нее сбежали трое детей - она держала дочерей 20 и 11 лет, а также 15-летнего сына взаперти на протяжении 11 лет.

Общество Первый европейский завод Tesla построят в Берлине В Берлине построят первый европейский завод американского производителя электромобилей Tesla, передает Reuters.

Общество Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Хоккей Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса» Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.

Политика Трамп и Эрдоган начали «решение вопроса» с закупкой российских С-400 Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашинттоне заявил, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.

Общество На Украине освободили организатора «убийства» Бабченко Киевский апелляционный суд освободил из тюрьмы бизнесмена Бориса Германа, которого осудили за якобы организованное им покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Игры В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.

Экономика Путин рассказал о росте инвестиционной привлекательности России Путин заметил, что Россия активно участвует и в международной торговле, расширяя взаимовыгодные связи с зарубежными странами и добавил, что в 2018 году товарооборот только с государствами БРИКС вырос на 22,5% и превысил $125 млрд. 24 октября сообщалось, что Россия заняла 28 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, отражающим сложность ведения предпринимательской деятельности.

Футбол РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.

Космос Астрономы открыли множество мультизвездных систем с экзопланетами На сегодняшний день известно более 4000 экзопланет, большинство из которых имеют одну звезду-хозяйку, как Земля — только Солнце.

Происшествия Нелегальный цех по переработке трепанга создали в Корсакове два иностранца Двух иностранцев, занимающихся производством, переработкой и хранением дальневосточного трепанга задержали в Корсакове 12 ноября сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Происшествия Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

Происшествия На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.

Политика Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.