Футбол

Нева СпортНева СпортКарпин показал усы надежды «Ростова» после игры с ЦСКА

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин поделился эмоциями после победы «Ростова» над московским ЦСКА. В своем «Инстаграме» Карпин поделился фотографией защитника «Ростова» Даниила Глебова с колоритными усами.
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Данил Александрович Глебов
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ростов».
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