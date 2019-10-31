"Ростов" сегодня проиграл "Спартаку" в матче 1/8 финала Кубка России и выбыл из гонки за трофей.

Карпин похвалил футболистов «Ростова» после игры со «Спартаком»

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