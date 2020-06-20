Коронавирус
Газета.RuКарпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»
Наставник "Ростова" Валерий Карпин похвалил футболистов за матч против "Сочи". Напомним, сочинский клуб одержал победу со счетом 10:1. Основная команда желто-синих находится на карантине из-за того, что у шести игроков выявлен коронавирус. Против "Сочи" играл молодежный состав.
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Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Главным конструктором нового российского пилотируемого космического корабля "Орел" стал Игорь Хамиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Газета.Ru 12:21
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Единоборства
Волков оказался легче Блэйдса на 6 килограммов
Metaratings вчера в 15:32
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
Политика
Венецианская комиссия раскритиковала проект поправок в Конституцию РФ
Комиссия за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) раскритиковала текст поправки к статье 79 Конституции России.
Инфо24 вчера в 07:51
Интернет
Google запустила конкурента Pinterest
Американская корпорация Google запустила сервис Keen, представляющий из себя платформу для создания и поиска подборок с интересующих пользователем контентом наподобие Pinterest.
Коммерсантъ вчера в 08:19
Политика
Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском 10:49
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
Автоспорт
Экс-пилот «Ф-1» Дзанарди остается в тяжелом состоянии после операции
Бывший пилот "Формулы-1" итальянец Алессандро Дзанарди, попавший в серьезное ДТП и перенесший операцию, остается в тяжелом состоянии, говорится в заявлении больницы в итальянской Сиене, куда был доставлен пострадавший.
РИА Новости 05:55
Авто
Triumph представил свой первый электрический велосипед
Сегодня компания представила свой первый электровелосипед под названием Trekker GT.
ITZine.ru вчера в 03:38
Армия и оружие
ДНР: ВСУ за сутки 2 раза нарушили режим прекращения огня
Сегодня.ру 18 июня в 02:57
Политика
В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»
За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором».
КМВ Новости вчера в 13:11
Футбол
Джикия стал лучшим игроком матча «Спартака» с «Арсеналом»
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия был признан лучшим футболистов встречи 23-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».
ProstoProSport 12:11
Технологии
В Сети появилось фото PlayStation 5 с завода
В Интернете опубликовано фото игровой консоли PlayStation 5, якобы сделанное на заводе.
News.ru 10:31
Общество
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:19
Транспорт
В Москве на Варшавском шоссе подтопило часть дороги
В столице в районе пересечения Варшавского шоссе с Дорожной улицей подтопило проезжую часть, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.
РИАМО 08:40
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:48
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших осенью детей
В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с замглавы МИД России Сергеем Рябковым будущее договоров о контроле над вооружениям.
Газета.Ru 02:40
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в лечении коронавирусной инфекции произошел «научный прорыв».
Моя Москва.онлайн 17 июня в 00:26
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Политика
Путин написал статью о Второй мировой войне
«Наша позиция остаётся неизменной – преступлениям пособников нацизма и коллаборационистов не может быть оправдания, срока давности по ним не существует, неприемлемо равнять освободителей с оккупантами», – заявил Владимир Путин в своей статье, посвященной истории Второй мировой войны.
Вести ФМ вчера в 00:22
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Известия 11:10
Культура
Семен Слепаков высмеял творчество Джигана
Семен Слепаков высмеял творчество Джигана в программе "Вечерний Ургант" После бесед с Александрой Реввой и Семеном Слепаковым Иван Ургант вернулся к первому клиенту своей парикмахерской.
Вокруг ТВ вчера в 19:45
Происшествия
В Твери арестовали «вора в законе»
59-летнего "вора в законе" задержали в квартире в одном из домов Заволжского района Твери.
Российская газета 10:00