Футбол

Газета.RuГазета.RuКарпин: поражение «Зениту» помогло «Ростову»

Ростов — Сочи
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Роман Еременко
41′
Хорен Байрамян
Бактиер Зайнутдинов
63′
71′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
Алексей Ионов
Александр Саплинов
76′
76′
Ибрагим Цаллагов
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
79′
Антонсен Норманн
Данил Глебов
86′
86′
Никита Бурмистров
Акмаль Бахтияров
Ивелин Попов
88′
Данил Глебов
90′+2′
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, как поражение от петербургского "Зенита" в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) помогло победить в матче 14-го тура с "Сочи".
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Валерий Карпин: «Со „Спартаком“ будет ротация состава»

Спорт-Экспресс14:59

Карпин: матч с «Зенитом» помог «Ростову» опуститься на землю

Чемпионат14:43

Валерий Карпин: «Неделя после поражения от „Зенита“ была непростой»

Sportbox.RU15:10

Карпин: «Понравилась реакция команды и болельщиков на неудачу»

ФК Ростов15:52

«Ростов» разыграл роскошную голевую комбинацию с «Сочи». И реабилитировался после 1:6 от «Зенита»

Sport24.ru14:15

Карпин на вопрос об игре на встречных курсах в 1-м тайме: «Вы матч смотрели? У наших ворот был хоть один момент?»

Sports.ru14:40

В Валеру верят. Валера верит. Это дает результат

Спорт день за днем16:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Происшествия

Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье

Газета.Ru 04:46
Футбол

Сарри рассказал о состоянии попавшего в больницу Игуаина

Спорт-Экспресс 16:38
Общество

50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за пожаров

Ореанда-Новости 15:43
Общество

Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы

Осужденная в США россиянка Мария Бутина села в самолет и готовится вылететь из Майами в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:00
Общество

В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»

Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
RT на русском 16:28
Шоу-бизнес

«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление

Российская газета 15:15
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета вчера в 13:30
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
Автоспорт

Стюарды не стали наказывать Квята за инцидент с участием Риккардо

Квят и Риккардо были близки к столкновению на пит-лейн во время квалификации к Гран-при Мексики, однако судьи не стали наказывать «Торо Россо» за небезопасный выезд болида из боксов.
Sports.ru 16:36
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

РИА Новости 15:52
Экономика

«Это безобразие»: Госдума может ограничить права судебных приставов

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал это "безобразием" и сообщил, что в ближайшее время в законодательство могут внести соответствующие ограничения.
РИА Новости вчера в 01:00
Наука

Жировые отложения в легких связаны с избыточным весом и ожирением

Medical Insider вчера в 11:23
Происшествия

Ребенок «без лица» родился в Португалии

По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru 00:46
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе

РИА Новости 12:00
Шоу-бизнес

Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё

Исполнительница Любовь Успенская посетила передачу «Бар в большом городе» и призналась, что предпочитает не носить нижнее белье.
OAnews 07:54
Спорт

Россиянка Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой года в Европе

Российская спортсменка Мария Ласицкене удостоилась звания лучшей легкоатлетки Европы по итогам года.
Экономика сегодня 14:07
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Армия и оружие

ВМС США ввели в строй боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis

Военно-морские силы США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17).
RT на русском 16:44
Музыка

В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»

На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
RT на русском 02:33
Общество

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета вчера в 00:45
Авто

В России выросла средняя стоимость авто до 3 лет

В период 2018-2019 г. г. средняя цена на транспортные средства до 3 лет на территории Российской Федерации увеличилась на 9 процентов - до 878 тыс. руб. Рыночная структура практически не изменилась.
Car.ru вчера в 05:05
Футбол

Футболисты «Хайдука» забили курьезный гол

Soccer.ru 16:09
Общество

Титул «Мисс Земля» завоевала представительница Пуэрто-Рико

Обладательницей титула «Мисс Земля — 2019» стала 21-летняя жительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель.
News.ru 07:17
Политика

В Госдуме оценили украинскую позицию насчет возвращения России в ПАСЕ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не намерена соглашаться на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в ПАСЕ.
Известия 07:28
Хоккей

«Каролина» обыграла «Чикаго», у Андрея Свечникова дубль

Чемпионат 15:24
Автоспорт

В паддоке Гран-при Мексики отравились 150 человек

РИА Новости 11:22
Здоровье

Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни

Primpress.ru 15:30
Происшествия

В ДТП в Кировской области погибли четыре человека

По данным СК, в результате аварии погибли четыре человека, еще 13 человек получили травмы различной степени тяжести.
Известия 13:42
Экономика

Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:16
Фигурное катание

Тарасова назвала причину фиаско Медведевой на Гран-при в Канаде

На выступлении российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе этапа Гран-при в канадской Келоуне могло сказаться волнение.
ФАН 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное