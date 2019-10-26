Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, как поражение от петербургского "Зенита" в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) помогло победить в матче 14-го тура с "Сочи".

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Автоспорт Стюарды не стали наказывать Квята за инцидент с участием Риккардо Квят и Риккардо были близки к столкновению на пит-лейн во время квалификации к Гран-при Мексики, однако судьи не стали наказывать «Торо Россо» за небезопасный выезд болида из боксов.

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