Футбол
ProstoProSportКарпин посмеялся над шансами «Ростова» на чемпионство
"Ростов" под руководством Карпина занимает второе место в Премьер-лиге, набрав 29 очков после 14 матчей и на 3 балла отставая от лидирующего "Зенита", которому в 13-м туре уступил со счетом 1:6.
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Карпин — о чемпионской гонке в РПЛ, «Ростове», «Спартаке» и своем будущем
Спорт-Экспрессвчера в 17:55
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна роддома
В Екатеринбурге из окна роддома городской больницы №40 выпала женщина, которая несколько дней назад родила ребёнка.
REGNUM вчера в 23:28
Космос
Curiosity сделал новое селфи на Марсе
Марсоход Curiosity прислал новое селфи с поверхности Красной планеты.
МИР 24 вчера в 07:25
Экономика
В Новосибирске построят завод редукторов за €15 млн
На площади в 17 тысяч кв. м будет расположено производственное здание площадью 3 000 кв. м. По его словам, завод будет осуществлять сборку редукторов из комплектующих Sew-Eurodrive GmbH.
RuNews24.ru вчера в 23:02
Политика
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества.
РИА Новости вчера в 22:08
Фигурное катание
Солист Muse поздравил Трусову с победой на Skate Canada
Лидер британской рок-группы Muse Мэттью Беллами поздравил российскую фигуристку Александру Трусову с победой на Гран-при Канады по фигурному катанию Skate Canada.
Культуромания вчера в 04:53
Происшествия
Суд арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата на два месяца
Известия вчера в 07:14
Футбол
Футболист «Краснодара» Игнатьев ответил на слухи о переходе в «Зенит»
RT на русском вчера в 15:27
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник в трех километрах от населенного пункта Харин в Искитимском районе Новосибирской области.
ТАСС вчера в 23:30
Армия и оружие
Американская военная база в Багдаде подверглась ракетному обстрелу
Expert.ru вчера в 15:27
Армия и оружие
На месте гибели аль-Багдади найдены семь тел
Московский Комсомолец 27 октября в 05:35
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Общество
Врачи назвали способы снижения риска инсульта
Еще одним фактором, повышающим риск инсульта, названа заместительная гормональная терапия, которую применяют женщины старше 50 лет.
Известия вчера в 20:56
Происшествия
Кузбассовцев просят помочь в розыске двух малолетних детей
Всех, кто видел их или обладает какой-то информацией о них, просят сообщить в отдел организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП Кузбасса по телефону 8 (3842) 77-85-83.
Газета Кемерова вчера в 22:30
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Общество
В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров
В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".
Московский Комсомолец 27 октября в 11:46
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 27 октября в 05:37
Политика
Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко
Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
RT на русском вчера в 18:40
Футбол
Гончаренко подал в отставку
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подал в отставку. Об этом сообщает Телеграм-канал «ЦВБП-медиа» со ссылкой на «Спoрт-экcпресс».
ProstoProSport вчера в 09:46
Культура
Скончался художник Николай Касаткин
Вечерняя Москва вчера в 14:40
Политика
Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины
Руководство «Нафтогаза» намерено закачать водород в украинскую газотранспортную систему в случае неподписания транзитного контракта с «Газпромом» на прокачку газа через Украину в Европу.
Новый День вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру вчера в 12:31
Происшествия
Тату-модель Zombie Boy погиб в результате несчастного случая
Смерть тату-модели Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, в августе 2018 года произошла в результате несчастного случая, а не из-за суицида, как предполагалось ранее.
RT на русском вчера в 17:44
Финансы
Центробанк понизил курс доллара и евро на 29 октября
Банк России понизил на вторник, 29 октября, официальный курс доллара и евро по отношению к рублю.
Профиль вчера в 08:52
Кино
Обреченные на выживание: выходит новый сериал «Война миров»
Телепрограмма вчера в 06:01
Гаджеты
Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi CC9 Pro
Ориентировочная цена за смартфон составит 300 долларов. Теперь в Сети опубликовали снимок, сделанный на 108 Мп камеру Mi CC9 Pro.
Astera вчера в 05:55
Политика
В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы
Шведское СМИ Dagens Nyheter назвало Россию "историческим врагом" Европы.
Газета.Ru вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Певец Стас Пьеха сообщил о пережитом шесть лет назад инфаркте
Певец Стас Пьеха рассказал о пережитом в 34 года инфаркте после длительного употребления алкоголя и различных медикаментов.
РБК 27 октября в 11:27
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
РБК 27 октября в 02:47
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
REGNUM вчера в 09:03
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета вчера в 14:50