Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаКарпин пожелал здоровья заболевшему коронавирусом Федуну

Экс-главный тренер и генеральный директор "Спартака" Валерий Карпин, ныне работающий в "Ростове", пожелал здоровья владельцу "красно-белых" Леониду Федуну, у которого был диагностирован коронавирус. "Желаю Леониду Арнольдовичу здоровья!", - приводит слова Карпина РИА Новости.
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«Главное, чтобы без осложнений». Асхабадзе пожелал здоровья Федуну

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В Саратовской области будут уточнены общественные места, в которых необходимо носить маски.
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая снимаются ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
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В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима

Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, а информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчетность о соблюдении требований.
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Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе россиян из самоизоляции, ответил, что до окончания введенного ранее срока еще есть время.
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Общество

Собянин объяснил введение «масочного» режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил в эфире телеканала "Россия 1", почему потребовалось введение дополнительных мер в общественном транспорте в виде обязательно ношения масок.
Московский Комсомолец 14:33
19
Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
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Общество

В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
Коммерсантъ 14:08
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Происшествия

ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение

Газета.Ru вчера в 18:27
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Армия и оружие

Белорусская армия получила партию модернизированных танков Т-72Б3

Буквально накануне юбилея Великой Победы, 6 мая, в белорусскую армию поступила очередная партия обновленных танков Т-72Б3 в количестве пяти единиц, сообщили в военном ведомстве страны.
Российская газета вчера в 06:25
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Политика

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Госсекретарь предрек Пекину печальную судьбу в случае его отказа от прозападной политики.
Lenta.ru 13:49
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Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу

В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
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Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой.
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«Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ – место на скамейке с ромбиком на груди!», — написал Радимов в «твиттере».
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Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
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Политика

Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ

Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
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Армия и оружие

СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы

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Араз Агаларов (отец Эмина Агаларова – певца и бизнесмена), который владеет «Крокус Экспо», заявил, что стоимость аренды помещений за два месяца составит 110 миллионов рублей.
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Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

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"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
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"В Москве скончался 51 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
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Газета.Ru вчера в 23:33
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В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
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