Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаКарпин пожелал здоровья заболевшему коронавирусом Федуну

Экс-главный тренер и генеральный директор "Спартака" Валерий Карпин, ныне работающий в "Ростове", пожелал здоровья владельцу "красно-белых" Леониду Федуну, у которого был диагностирован коронавирус. "Желаю Леониду Арнольдовичу здоровья!", - приводит слова Карпина РИА Новости.
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