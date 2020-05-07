Экс-главный тренер и генеральный директор "Спартака" Валерий Карпин, ныне работающий в "Ростове", пожелал здоровья владельцу "красно-белых" Леониду Федуну, у которого был диагностирован коронавирус. "Желаю Леониду Арнольдовичу здоровья!", - приводит слова Карпина РИА Новости.

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