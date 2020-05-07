Коронавирус
Российская газетаКарпин пожелал здоровья заболевшему коронавирусом Федуну
Экс-главный тренер и генеральный директор "Спартака" Валерий Карпин, ныне работающий в "Ростове", пожелал здоровья владельцу "красно-белых" Леониду Федуну, у которого был диагностирован коронавирус. "Желаю Леониду Арнольдовичу здоровья!", - приводит слова Карпина РИА Новости.
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Карпин пожелал скорейшего выздоровления Федуну, госпитализированному с коронавирусом
Sport24.ruвчера в 07:46
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По данным издания, решение властей Китая резко сократить объем вложений в ценные бумаги США и продать значительную часть гособлигаций нанесет удар по всему рынку ценных бумаг в Соединенных Штатах.
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Экономика
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Крупнейшие банки не открывают счета новым клиентам без их идентификации в отделении, хотя такую возможность им предоставил ЦБ, выяснил РБК.
РБК 00:00
Политика
Российские военные медики передали Италии полевой госпиталь в Бергамо
Российские военные передали итальянцам полевой госпиталь, развернутый в Бергамо для оказания помощи.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:55
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Оппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро
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В Германии за прошедшие сутки выявили 1284 новых случаев коронавируса, умерли 123 пациента, сообщает в четверг, 7 мая, берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха.
Известия 06 мая в 23:30
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Ограничительные меры, введенные в России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, можно начать снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19, которое провел президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 06 мая в 12:09
Общество
Российские суды вернутся к работе в обычном режиме с 12 мая
Российские суды начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая, говорится в письме Судебного департамента при Верховном суде.
Российская газета 01:17
Здоровье
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Доктор Мясников в эфире телепередачи "Соловьев LIVE" рассказал, что тому, что цифры по выздоровевшим больным от коронавируса не сходятся, есть объяснение.
Neva.Today вчера в 22:56
Армия и оружие
Протоиерей Смирнов заявил о необходимости освящать ядерное оружие
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов назвал правильной практику освящения ядерного оружия Русской православной церковью.
Интерфакс 01:09
Общество
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Финансы
Банк России сократил поддержку рубля
Банк России в пять с лишним раз урезал валютные интервенции в поддержку рубля — с 275 миллионов до 50 миллионов долларов в день.
РИА Новости 01:00
Общество
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
РИА Новости вчера в 14:31
Политика
Посол РФ в США призвал освободить россиян из американских тюрем
Посол России в США Анатолий Антонов призвал власти США освободить россиян, отбывающих наказание в американских тюрьмах, из-за угрозы их жизням и здоровью во время пандемии COVID-19.
Интерфакс 00:54
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Происшествия
«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире
ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11