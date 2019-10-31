Футбол
RT на русскомКарпин: при хорошем раскладе могли и выиграть у «Спартака»
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
|59′
|86′
Александр Долгов
Люди получили игровую практику. При хорошем раскладе могли и выиграть. В прошлом году мы дошли до полуфинала, но потом уступили «Локомотиву».
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