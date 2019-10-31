Люди получили игровую практику. При хорошем раскладе могли и выиграть. В прошлом году мы дошли до полуфинала, но потом уступили «Локомотиву».

Карпин: при хорошем раскладе могли и выиграть у «Спартака»

Шоу-бизнес Гарик Харламов прокомментировал откровенную сцену с женой Люди посчитали, что Харламова должна была сильно разозлить сцена, в которой его жена демонстрирует интимную жизнь с другим мужчиной.

Армия и оружие Асад усомнился в ликвидации Аль-Багдади Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что Дамаск не контактировал с США по вопросу ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади и не верит в реальность его убийства, пока не предъявлены свидетельства.

Общество «Формула-1» представила концепт болида на 2021 год "Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.

Общество Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.

Политика Владимир Путин на Госсовете поднял вопросы развития здравоохранения Президент РФ получил регионам до 10 января разработать свои программы по модернизации первичного звена и принять их до 1 июля.

Транспорт Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября, сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Политика Генсек НАТО забыл про Зеленского на заседании в Киеве Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил оплошность на заседании с президентом Украины Владимиром Зеленским, не предоставив ему слово во время открытого мероприятия для представителей СМИ.

Политика Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Гаджеты Первые тесты новых APU AMD Ryzen разочаровывают Уже в начале следующего года AMD должна представить новые мобильные процессоры Ryzen, которые будут основаны на архитектуре Zen 2 и будут производиться по семинанометровому техпроцессу.

Политика Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.

Авто Верность «механике»: Porsche 911 Carrera S получит новую МКПП Хотя многие спортивные автомобили теперь оснащаются только АКПП, Porsche придерживается своего видения и предложит механическую коробку передач для нового спортивного автомобиля 911 поколения 992.