Футбол
RT на русскомКарпин: при хорошем раскладе могли и выиграть у «Спартака»
Джордан Ларссон
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Джордан Ларссон
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|86′
Александр Долгов
Люди получили игровую практику. При хорошем раскладе могли и выиграть. В прошлом году мы дошли до полуфинала, но потом уступили «Локомотиву».
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