Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды от "Спартака" в матче 1/8 финала Кубка России . Ростовчане уступили со счётом 1:2. В стартовом составе южан вышла целая группа резервистов.

Карпин признался, что его не волнует вылет «Ростова» из Кубка России

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