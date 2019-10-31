Футбол

Sport.ruSport.ruКарпин признался, что его не волнует вылет «Ростова» из Кубка России

Краснодар — Ростов
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды от "Спартака" в матче 1/8 финала Кубка России . Ростовчане уступили со счётом 1:2. В стартовом составе южан вышла целая группа резервистов.
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Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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