РПЛ

ФК РостовФК РостовВалерий Карпин признан лучшим тренером месяца в РПЛ

Главный тренер « Ростова » Валерий Карпин второй месяц подряд признан лучшим тренером российской Премьер-лиги.
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Карпин во второй раз подряд стал лучшим тренером месяца в РПЛ

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Карпин во второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в РПЛ

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Валерий Карпин признан лучшим тренером месяца в РПЛ

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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 09:31, Вашингтон
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Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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