РПЛ

ProstoProSportProstoProSportКарпин признан лучшим тренером месяца в РПЛ

Российский специалист Валерий Карпин, являющийся наставником «Ростова», признан лучшим главным тренером РПЛ по итогам августа. Лучшим 50-летнего специалиста признали болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер». Эксперты же РПЛ отдали предпочтение наставнику «Краснодара» Сергею Матвееву.
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Карпин во второй раз подряд стал лучшим тренером месяца в РПЛ

Sport24.ru03:44

Карпин стал лучшим тренером августа в РПЛ

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Валерий Карпин признан лучшим тренером месяца в РПЛ

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Карпин во второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в РПЛ

РИА Новости03:24

Валерия Карпина признали лучшим тренером РПЛ второй месяц подряд

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