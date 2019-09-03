РПЛ
ProstoProSportКарпин признан лучшим тренером месяца в РПЛ
Российский специалист Валерий Карпин, являющийся наставником «Ростова», признан лучшим главным тренером РПЛ по итогам августа. Лучшим 50-летнего специалиста признали болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер». Эксперты же РПЛ отдали предпочтение наставнику «Краснодара» Сергею Матвееву.
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