Главный тренер дончан прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб У «Ростова» — большие проблемы.

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Финансовая ситуация в футбольном клубе «Ростов» очень сложная, задолженность по зарплате перед игроками составляет три месяца. Об этом сообщает главный тренер команды Валерий Карпин.

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