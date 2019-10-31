Футбол
ProstoProSportКарпин прокомментировал поражение от «Спартака»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал пресс-конференцию после матча с московским «Спартаком» (1:2) в 1/8 финала Кубка России.
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Карпин пошутил о бюджете «Ростова» после поражения от «Спартака» в Кубке России
Sportbox.RUвчера в 15:05
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Военная полиция ВС РФ впервые отправилась в совместное с турецкими военными патрулирование в районе северной границы Сирии.
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Apple запустила стриминговую платформу Apple TV+
Компания Apple в пятницу запустила стриминговую платформу Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.
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Внешний вид гибкого Motorola Razr напоминает легендарный телефон-раскладушку Razr V3, вышедший в 2004 году.
Политика
В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа
Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
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Аспирин снижает скорость роста внутричерепной аневризмы
Была обнаружено, что использование аспирина совместно с лечением с помощью эмболизационной спирали, снижало скорость роста аневризмы.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
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Рики Мартин и Джван Йосеф вновь стали родителями
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Общество
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Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
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Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.
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Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
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Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
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В Ингушетии сына депутата Алиева поймали с наркотиками и отпустили
В Ингушетии сына депутата народного собрания республики, члена «Единой России» Микаила Алиева снова поймали с наркотиками и отпустили активисты движения «Антилирика».
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Задержан охранник, который спокойно пропустил в детский сад "Сказка" Дениса Поздеева — убийцу шестилетнего Кирилла.
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Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве
«Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии», — заявили в департаменте.