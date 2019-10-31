Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал пресс-конференцию после матча с московским «Спартаком» (1:2) в 1/8 финала Кубка России.

Политика Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.

Политика В Белоруссии собрались таргетировать инфляцию Белоруссия при унификации денежно-кредитной политики с Россией рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции, заявил глава Национального банка республики Павел Каллаур.

Единоборства Стали известны гонорары Ковалёва и Альвареса за бой В ночь со 2 на 3 ноября мск в Лас-Вегасе состоится боксёрский поединок, в котором примут участие чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO россиянин Сергей Ковалёв и мексиканец Сауль Альварес, чемпион мира в среднем весе по версии трёх организаций.

Технологии Apple запустила стриминговую платформу Apple TV+ Компания Apple в пятницу запустила стриминговую платформу Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

Транспорт Автотрассу «Москва-Казань» построят к 2027 году "С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов.

Космос Стали известны новые детали «межзвездной» миссии NASA Концепция Interstellar Probe, разрабатываемая по заказу отделения гелиофизики NASA, впервые была обнародована летом 2018 года, и теперь инженеры сообщили некоторые новые детали проекта.

Политика В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.

Наука Аспирин снижает скорость роста внутричерепной аневризмы Была обнаружено, что использование аспирина совместно с лечением с помощью эмболизационной спирали, снижало скорость роста аневризмы.

Шоу-бизнес Рики Мартин и Джван Йосеф вновь стали родителями Рики и Джван встречаются уже несколько лет — они зарегистрировали свой брак и в декабре прошлого года рассказали о появлении дочери Люсии.

Происшествия Голунов пришел в суд в бронежилете Задержанный летом полицией за мнимое покушение на сбыт наркотиков журналист Иван Голунов пришел в суд на заседание по жалобе на действия следователей.

Общество Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.

Общество Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.

Общество Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.

Кино HBO анонсировал приквел «Игры престолов» Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".