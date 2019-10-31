Футбол
ProstoProSportКарпин прокомментировал поражение от «Спартака»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал пресс-конференцию после матча с московским «Спартаком» (1:2) в 1/8 финала Кубка России.
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Карпин о вылете «Ростова» из Кубка: «Если бы это было ударом, играл бы другой состав»
Sports.ruвчера в 14:49
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Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
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Армия и оружие
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Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Вести.Ru 03:50
Общество
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 08:32
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 30 октября в 11:34
Армия и оружие
«Гремящий» получит гиперзвуковые ракеты «Циркон»
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Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
StarHit.ru 04:00
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Мать убитого в детском саду мальчика рассказала о трагедии
Уралинформбюро 03:14
Авто
В Россию скоро приедут лицензионные автомобили BMW из Вьетнама
Немецкий автопроизводитель BMW считает, что VinFast «сделала отличный выбор базы для первых автомобилей», однако отмечает, что их базы отстают более чем на десять лет от платформы новых автомобилей баварского бренда.
CarsWeek.ru вчера в 00:28
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Хабиба Нурмагомедова исключили из колледжа
ТВ Центр вчера в 14:23
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Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
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Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
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Первая туристическая группа японцев прибыла на южные Курилы
Визит японцев на южные Курилы проходит в рамках договоренности глав России и Японии о совместной экономической деятельности на островах.
АСТВ 30 октября в 20:29
Армия и оружие
Беспилотник «Орион» пополнит ВКС России
Средневысотный беспилотник большой продолжительности полета "Орион", разработанный группой "Кронштадт", начал поступать в опытно-войсковую эксплуатацию в ВКС России.
Газета.Ru вчера в 20:50
Транспорт
Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году
РИА Новости 04:09
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Россия создаст свою спутниковую систему телефонной связи
RT на русском 04:07
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Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
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