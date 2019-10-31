Футбол
ProstoProSportКарпин прокомментировал поражение от «Спартака»
Джордан Ларссон
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Джордан Ларссон
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Александр Долгов
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал пресс-конференцию после матча с московским «Спартаком» (1:2) в 1/8 финала Кубка России.
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Карпин о вылете «Ростова» из Кубка: «Если бы это было ударом, играл бы другой состав»
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