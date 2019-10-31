Футбол
Газета.RuКарпин раскрыл проблемы «Ростова» после проигрыша «Спартаку»
Джордан Ларссон
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Джордан Ларссон
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Александр Долгов
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о проигрыше в матче 1/8 финала Кубка России сс "Спартаком". Встреча на стадионе "Открытие Арена" завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.
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