Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал пресс-конференцию после матча с московским «Спартаком» (1:2) в 1/8 финала Кубка России.

Происшествия Появился список пострадавших при пожаре в центре Москвы Стало известно, кто пострадал в результате сильного пожара в доме на Большой Сухаревской площади в пятницу днем.

Общество Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Политика В Малайзии заявили о готовности закупать самолеты из России Позднее глава Минпромторга рассказал в интервью ТАСС, что страны подписали "мягкий" (не обязывающий, без уплаты аванса) контракт на поставку десяти самолетов МС-21 еще на стадии подготовки его серийного производства.

Политика Трамп вступился за политиков, которых Клинтон назвала агентами России Клинтон в интервью подкасту Capmaign HQ в октябре назвала Габбард любимым кандидатом русских, а кандидата от Зеленой партии Джилл Стайн — агентом русских.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.

Общество В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.

Происшествия Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.

Экономика Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.

Политика Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров Проблема подготовки квалифицированных кадров является острой для России, без принятия мер к концу 2030 года их дефицит составит около трех миллионов человек, что в свою очередь может привести к многомиллиардным потерям для экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками WorldSkills Hi-Tech-2019.

Политика Выкупавшего воинские награды мексиканца наградили медалью Минобороны Эдуардо Крус занимается тем, что вместе с единомышленниками из организации «Вечный огонь» выкупает на аукционах в разных странах мира советские и российские воинские награды, разыскивает их владельцев или передает ордена в российское посольство.

Политика Премьеры ШОС приняли новую программу сотрудничества до 2035 года Совет глав правительств стран-членов ШОС одобрил новую редакцию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества на срок до 2035 года, передает ТАСС.

Футбол «ПСЖ» потерпел поражение в матче с аутсайдером чемпионата Франции «Дижон» (12) поднялся с последнего, 20-го места на 18-е. Календарь матчей Лиги 1 сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.

Фигурное катание Тарасова прокомментировала ошибки Загитовой на Гран-при Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.

Общество Синоптики предупредили об аномальном тепле в Центральной России На следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла, заявил в разговоре со "Звездой" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Экономика В России впервые построят арктический танкер «Совкомфлот» договорился о лизинговом финансировании постройки пилотного СПГ-танкера для проекта «Арктик СПГ 2». Соответствующее соглашение заключено с группой ВЭБ.РФ, госкорпорацией, финансирующий проекты развития отечественной экономики.