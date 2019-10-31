Футбол
ProstoProSportКарпин прокомментировал поражение от «Спартака»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал пресс-конференцию после матча с московским «Спартаком» (1:2) в 1/8 финала Кубка России.
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«Если папа Джордана захочет в „Спартак“, мы не против». Тедеско и Карпин — после зарубы в Кубке
Sport24.ru31 октября в 15:30
Валерий Карпин: «Какие впечатления по „Спартаку“? Без впечатлений. Ну, обыграли они нас. Молодцы»
Sportbox.RU31 октября в 15:32
Карпин о вылете «Ростова» из Кубка: «Если бы это было ударом, играл бы другой состав»
Sports.ru31 октября в 14:49
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Стало известно, кто пострадал в результате сильного пожара в доме на Большой Сухаревской площади в пятницу днем.
Московский Комсомолец вчера в 10:30
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Новый «Терминатор» стартовал в прокате в российских кинотеатрах
RuNews24.ru 04:19
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В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Lenta.ru вчера в 13:54
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Политика
В Малайзии заявили о готовности закупать самолеты из России
Позднее глава Минпромторга рассказал в интервью ТАСС, что страны подписали "мягкий" (не обязывающий, без уплаты аванса) контракт на поставку десяти самолетов МС-21 еще на стадии подготовки его серийного производства.
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Транспорт
Российские водители назвали самые раздражающие факторы на дорогах
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РИА Новости вчера в 21:21
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Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
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Американское правительство рассматривает новые стратегии "сдерживания" КНР и РФ.
RuNews24.ru 31 октября в 03:31
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
Телеканал RTVI 31 октября в 04:38
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Наука
Впервые напечатали человеческую кожу с сосудами
Goroday.ru 04:15
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Экономика
Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru 02:21
Политика
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров
Проблема подготовки квалифицированных кадров является острой для России, без принятия мер к концу 2030 года их дефицит составит около трех миллионов человек, что в свою очередь может привести к многомиллиардным потерям для экономики России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с участниками WorldSkills Hi-Tech-2019.
РИА Новости вчера в 18:03
Политика
Выкупавшего воинские награды мексиканца наградили медалью Минобороны
Эдуардо Крус занимается тем, что вместе с единомышленниками из организации «Вечный огонь» выкупает на аукционах в разных странах мира советские и российские воинские награды, разыскивает их владельцев или передает ордена в российское посольство.
РБК 03:11
Политика
Премьеры ШОС приняли новую программу сотрудничества до 2035 года
Совет глав правительств стран-членов ШОС одобрил новую редакцию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества на срок до 2035 года, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 03:38
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Redmi представила сверхдешевый 40-дюймовый смарт-телевизор
Дни24 вчера в 13:52
Общество
NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»
VSE42.RU 31 октября в 06:36
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SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
BFM.ru вчера в 11:19
Футбол
«ПСЖ» потерпел поражение в матче с аутсайдером чемпионата Франции
«Дижон» (12) поднялся с последнего, 20-го места на 18-е. Календарь матчей Лиги 1 сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
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Тарасова прокомментировала ошибки Загитовой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
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Синоптики предупредили об аномальном тепле в Центральной России
На следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла, заявил в разговоре со "Звездой" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 02:55
Экономика
В России впервые построят арктический танкер
«Совкомфлот» договорился о лизинговом финансировании постройки пилотного СПГ-танкера для проекта «Арктик СПГ 2». Соответствующее соглашение заключено с группой ВЭБ.РФ, госкорпорацией, финансирующий проекты развития отечественной экономики.
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Авто
В России две модели Volkswagen стали дешевле
Немецкая компания Volkswagen снизила цены на две свои модели. В России стали дешевле пикап Volkswagen Amarok и кроссовер Volkswagen Tiguan.
Автоновости дня вчера в 01:37
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
Газета.Ru вчера в 15:00
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль проинспектировал обстановку на севере Сирии
Вести.Ru вчера в 10:36