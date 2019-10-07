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с чего всё началось

Наставник футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о его возможном возвращении в московский «Спартак», который недавно лишился главного тренера после отставки Олега Кононова. По словам Карпина, эти слухи не соответствуют действительности.

Спорт день за днем

Карпин прокомментировал слухи о своем возвращении в «Спартак»

Спорт день за днем

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