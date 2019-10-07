Футбол

Экономика сегодняЭкономика сегодняКарпин прокомментировал слухи о своем возвращении в «Спартак»

Наставник футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о его возможном возвращении в московский «Спартак», который недавно лишился главного тренера после отставки Олега Кононова. По словам Карпина, эти слухи не соответствуют действительности.
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с чего всё началось

Валерий Карпин: «„Спартак“ — нет. В „Ростове“ мне комфортно»

— Еременко и Сигурдссон заболели — это создало проблемы по составу?
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«Генералом я уже был»: Валерий Карпин прокомментировал слухи о своем переходе в «Спартак»

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Валерий Карпин: Сейчас в «Спартак» не хочется абсолютно, мне комфортно в «Ростове»

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Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»

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Карпин — о «Спартаке»: генералом был, маршалом быть не хочу. Мне комфортно здесь

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Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»

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Валерий Карпин: «Спартак»? Мне комфортно в «Ростове»

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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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