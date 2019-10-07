Футбол
Экономика сегодняКарпин прокомментировал слухи о своем возвращении в «Спартак»
Наставник футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о его возможном возвращении в московский «Спартак», который недавно лишился главного тренера после отставки Олега Кононова. По словам Карпина, эти слухи не соответствуют действительности.
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— Еременко и Сигурдссон заболели — это создало проблемы по составу?Спорт-Экспрессвчера в 16:00
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Валерий Карпин: Сейчас в «Спартак» не хочется абсолютно, мне комфортно в «Ростове»
Спорт день за днемвчера в 16:50
Карпин — о «Спартаке»: генералом был, маршалом быть не хочу. Мне комфортно здесь
Чемпионатвчера в 17:20
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RT на русском 06:23
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Директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал информацию о ее смерти
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 09:34
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
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Шоу-бизнес
Опубликованы отрывки из новой книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги о российской певице Жанне Фриске. Ее автором стал сценарист и друг артистки Геннадий Куркин.
Вечерняя Москва 07:12
Культура
Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась в возрасте 33 лет сегодня, 6 октября.
Народные новости вчера в 08:28
Происшествия
Участница команды Высшей лиги КВН умерла от рака
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова.
Lenta.ru 09:29
Происшествия
МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом
МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
РБК 09:53
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
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На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости 06:05
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В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Политика
Назначены два первых заместителя губернатора Волгоградской области
Андрей Бочаров поручил вице-губернатору — руководителю аппарата губернатора Волгоградской области Евгению Харичкину в недельный срок представить предложения по распределению полномочий в рамках курируемых управленческих блоков.
Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области 10:00
Общество
Курьеры Ozon в Санкт-Петербурге прекратили забастовку
Курьеры службы доставки интернет-магазина Ozon в Санкт-Петербурге вернулись к работе, сообщила «РИА Новости» пресс-служба компании.
Ведомости 09:32
Футбол
Егоров: Мешков не использовал VAR в моменте с жёлтой карточкой Кайо
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров объяснил поведение Виталия Мешкова, главного арбитра матча 12-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1), в эпизоде с жёлтой карточкой защитнику хозяев Кайо.
Чемпионат 09:27
Кино
Бондарчук начал съемки сериала по сценарию Андреевой
Режиссер Федор Бондарчук в понедельник начал съемки сериала "Псих" по сценарию своей жены - актрисы Паулины Андреевой.
Газета.Ru 10:01
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
RT на русском 08:09
Технологии
Российские хакеры пошли дальше использования уязвимостей и модифицируют Chrome и Firefox для отслеживания зашифрованного трафика пользователей
В компании обнаружили, что хакеры из российской группы Turla научилась модифицировать браузеры Chrome и Firefox, чтобы добраться до зашифрованного TLS трафика.
iXBT.com 06:06
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Религия
РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя
В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.
RT на русском 08:56
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды плавящихся зомби»
РИА Новости 05 октября в 21:55
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
RT на русском 08:31
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает почти 4 тысячи Lada Granta
АвтоВАЗ отзывает 3,9 тысячи машин Lada Granta из-за возможных проблем с вакуумным усилителем тормозов, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Москва 24 08:14
Экономика
Renaissance избавляется от своих торгцентров
Коммерсантъ вчера в 09:11
Общество
В центральную Россию вернется тепло
С 8 октября на средней полосе России станет теплее, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Моя Москва.онлайн 04:29
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о выводе войск США с северо-востока Сирии
США начали выводить свои войска с северо-востока Сирии, где Турция собирается провести операцию по созданию «зоны безопасности».
ФАН 04:44
Армия и оружие
National Interest назвал пять лучших российских танков
Вторым в списке стал проект перспективной боевой машины Т-95. Его называют "возможно, самым смертоносным российским танком".
РИА Новости 08:48
Шоу-бизнес
Сын Шарлиз Терон попал в объективы папарацци в розовом купальнике
Актриса с сыном отправилась на прогулку в Калифорнии. Шарлиз Терон попала в объективы папарацци во время прогулки с сыном Джексоном.
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