После красивой победы над ЦСКА в Москве (3:1) на вопросы «СЭ» ответил главный тренер донской команды ЦСКА — Ростов Карпин прибил ЦСКА и без Еременко — Выигрыш очень уверенный: все выглядит так, что все сложилось как вы задумывали.

с чего всё началось

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий по поводу своего возможного возвращения на тренерский мостик «Спартака». После отставки Олега Кононова слухи активно связывают Карпина с назначением в «Спартаке», несмотря на занятость 50-летнего специалиста в «Ростове».

Карпин прокомментировал возможность своего перехода в «Спартак»

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