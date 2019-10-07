Футбол
Евро-футбол.руКарпин прокомментировал возможность своего перехода в «Спартак»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий по поводу своего возможного возвращения на тренерский мостик «Спартака». После отставки Олега Кононова слухи активно связывают Карпина с назначением в «Спартаке», несмотря на занятость 50-летнего специалиста в «Ростове».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
После красивой победы над ЦСКА в Москве (3:1) на вопросы «СЭ» ответил главный тренер донской команды ЦСКА — Ростов Карпин прибил ЦСКА и без Еременко — Выигрыш очень уверенный: все выглядит так, что все сложилось как вы задумывали.Спорт-Экспрессвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Карпин — о «Спартаке»: генералом был, маршалом быть не хочу. Мне комфортно здесь
Чемпионатвчера в 17:20
Валерий Карпин: Сейчас в «Спартак» не хочется абсолютно, мне комфортно в «Ростове»
Спорт день за днемвчера в 16:50
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Политика
В Киеве состоялась протестная акция против «формулы Штайнмайера»
ИжевскИнфо.РУ 03:13
Общество
В Стокгольме сегодня объявят лауреата Нобелевской премии по медицине
Эхо Москвы вчера в 18:12
Космос
Астронавты на МКС вышли в открытый космос
Астронавты NASA Кристина Кох и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ в воскресенье, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.
Rambler News Service вчера в 09:01
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру
Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.
Astera 05 октября в 07:11
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском вчера в 22:23
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Политика
В «Слуге народа» объяснили невозможность отказаться от «формулы Штайнмайера»
После подписания контактной группой «формулы Штайнмайера» Киев не сможет отказаться от документа без каких-либо последствий.
Известия 03:25
Спорт
Глава РУСАДА сообщил о возможных санкциях со стороны WADA
Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».
Аргументы и Факты вчера в 20:56
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru вчера в 06:22
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Футбол
Семак рассказал о травме Мамманы
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о травме аргентинского защитника Эммануэля Мамманы.
Мойка78 вчера в 08:20
Политика
Лавров прибыл на переговоры в Багдад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в иракскую столицу Багдад.
News.ru 03:38
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия 04 октября в 21:54
Технологии
«Билайн» не уберег данные миллионов клиентов
В "ВымпелКоме" ("Билайн" - дочерняя компания), подтвердили утечку персональных данных клиентов. Речь идет о базе данных двухлетней давности.
Уралинформбюро 03:36
Армия и оружие
В ВКС рассказали о реакции России на возможный ядерный удар
Московский Комсомолец 05 октября в 05:59
Финансы
Курсы валют на сегодня, 7 октября 2019 года
Курсы валют сегодня 07.10.2019 Центробанк РФ таковы: Европейская валюта Курс доллара на сегодня, 07.10.2019 по данным Центробанка составляет 65.03 руб за 1 USD.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:18
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета вчера в 08:53
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Политика
Экс-глава МИД Испании рассказала о смене ролей России и США в мире
Бывшая глава МИД Испании Ана Паласио заявила, что Россия и Соединенные Штаты поменялись ролями на международной арене.
iReactor вчера в 01:31
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета вчера в 12:14
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты
Роспотребнадзор сообщает, что продукт, произведенный и упакованный в домашних условиях, может быть опасен по многим причинам.
РИА Новости 01:40
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пришла на день рождения Алины Редель в платье-балахоне
Наследница певицы пришла на день рождения Редель в черной длинной юбке, белой кофте и кожаных сапогах.
OAnews 05 октября в 11:00
Космос
Корабль Маска для полетов на Луну и Марс «не впечатлил» Рогозина
Дума ТВ 04 октября в 05:39
Здоровье
В Пензенской области изучат доходы руководителей больниц и докторов
В Пензенской области проанализируют зарплаты врачей.
ПензаИнформ 03:23
Экономика
Медведев утвердил предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвердил предельную долю иностранных работников в экономике по отраслям и регионам России на 2020 год.
News.ru 03:30