Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руКарпин прокомментировал возможность своего перехода в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий по поводу своего возможного возвращения на тренерский мостик «Спартака». После отставки Олега Кононова слухи активно связывают Карпина с назначением в «Спартаке», несмотря на занятость 50-летнего специалиста в «Ростове».
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с чего всё началось

Валерий Карпин: «„Спартак“ — нет. В „Ростове“ мне комфортно»

После красивой победы над ЦСКА в Москве (3:1) на вопросы «СЭ» ответил главный тренер донской команды ЦСКА — Ростов Карпин прибил ЦСКА и без Еременко — Выигрыш очень уверенный: все выглядит так, что все сложилось как вы задумывали.
Спорт-Экспрессвчера в 16:00

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Карпин ответил на вопрос, хочет ли он возглавить «Спартак»

Sport.ruвчера в 18:29

Валерий Карпин: «Спартак»? Мне комфортно в «Ростове»

Спорт-Экспрессвчера в 16:06

Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»

RT на русскомвчера в 17:41

Карпин — о «Спартаке»: генералом был, маршалом быть не хочу. Мне комфортно здесь

Чемпионатвчера в 17:20

Валерий Карпин: Сейчас в «Спартак» не хочется абсолютно, мне комфортно в «Ростове»

Спорт день за днемвчера в 16:50

Карпин прокомментировал возможность своего перехода в «Спартак»

Евро-футбол.рувчера в 16:44

Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»

Газета.Ruвчера в 18:15
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В «Слуге народа» объяснили невозможность отказаться от «формулы Штайнмайера»

После подписания контактной группой «формулы Штайнмайера» Киев не сможет отказаться от документа без каких-либо последствий.
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Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
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Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
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В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

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В ВКС рассказали о реакции России на возможный ядерный удар

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Курсы валют сегодня 07.10.2019 Центробанк РФ таковы: Европейская валюта Курс доллара на сегодня, 07.10.2019 по данным Центробанка составляет 65.03 руб за 1 USD.
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Стала известна судьба задержанной в Иране российской журналистки

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Экс-глава МИД Испании рассказала о смене ролей России и США в мире

Бывшая глава МИД Испании Ана Паласио заявила, что Россия и Соединенные Штаты поменялись ролями на международной арене.
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В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
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Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина

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Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Российская газета вчера в 12:14
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Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты

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Наследница певицы пришла на день рождения Редель в черной длинной юбке, белой кофте и кожаных сапогах.
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Корабль Маска для полетов на Луну и Марс «не впечатлил» Рогозина

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В Пензенской области проанализируют зарплаты врачей.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвердил предельную долю иностранных работников в экономике по отраслям и регионам России на 2020 год.
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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