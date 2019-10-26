Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин высказал критику в адрес команды после ее победы над «Сочи», сообщил корреспондент RostovGazeta с послематчевой пресс-конференции. Команды встретились в субботу в рамках чемпионата России, ростовчане победили со счетом 2:0.

Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после победы над «Сочи»

Спорт день за днем

Происшествия СК проводит проверку после взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке Следственное управление СК по Кемеровской области проводит доследственную проверку после получения мужчиной и женщиной травм в результате взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке.

Шоу-бизнес Певица Любовь Успенская призналась, что не носит нижнего белья Певица Любовь Успенская призналась, что не носит нижнего белья в ходе шоу «Бар в большом городе».

Происшествия Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете Выяснилось, что они, выпив, "совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

Политика Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.

Культура Гарик Харламов высмеял Соловьёва в эфире Comedy Club Юморист Гарик Харламов исполнил две песни о телеведущем Владимире Соловьёве в передаче Comedy Club.

Общество Российские автомобилисты стали тратить больше денег на оплату штрафов Больше всего на штрафы тратят автомобилисты из Москвы (в среднем 582 рублей в год).

Происшествия Четыре человека погибли и десять пострадали в ДТП в Кировской области В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нолинском районе Кировской области погибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД.

Происшествия Два человека погибли в ДТП с автомобилем каршеринга в Петербурге В результате аварии погибли два человека, еще два пострадали, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, передает ТАСС.

Общество Стала известна концепция новой пенсионной системы Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

Экономика СМИ узнали о переговорах LVMH по покупке ювелирного бренда Tiffany Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany&Co. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подробностями сделки.

Происшествия Возобновлены поиски пропавшего самолета в Пермском крае В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Кино Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри» Американская студия Warner Bros перенесла премьеру полнометражного фильма о «Томе и Джерри» на 23 декабря 2020 года.

Политика Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции в зоне разведения сил в Донбассе и пообщался с националистами.

Кино «Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» «Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.

Армия и оружие Силовики более 1,3 тысячи раз нарушили новое перемирие, заявили в ДНР Украинские силовики более 1,3 тысячи раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за три месяца действия бессрочного перемирия, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Общество Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.

Общество «Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5 Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.