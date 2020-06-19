Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью «РБ-Спорт» прокомментировал ситуацию с проведением матча 23-го тура с «Сочи». Напомним, 15 июня ростовчане поставили в известность руководство РФС и РПЛ о том, что в команде шесть положительных тестов на коронавирус.

с чего всё началось

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что не понимает почему РПЛ не может перенести матч против "Сочи", который должен был состояться 19 июня. Из-за заражения коронавирусом шести футболистов ростовчане не смогут принять в нем участия, поскольку находятся на двухнедельном карантине.

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