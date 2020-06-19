Коронавирус
Российская газетаКарпин раскритиковал РПЛ и «Сочи»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что не понимает почему РПЛ не может перенести матч против "Сочи", который должен был состояться 19 июня. Из-за заражения коронавирусом шести футболистов ростовчане не смогут принять в нем участия, поскольку находятся на двухнедельном карантине.
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с чего всё началось
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью «РБ-Спорт» прокомментировал ситуацию с проведением матча 23-го тура с «Сочи». Напомним, 15 июня ростовчане поставили в известность руководство РФС и РПЛ о том, что в команде шесть положительных тестов на коронавирус.Bookmaker-ratings.ruвчера в 12:48
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Валерий Карпин: «Ростов» готов играть с «Сочи» без игроков, у которых положительный тест на коронавирус
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