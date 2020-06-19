Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаКарпин раскритиковал РПЛ и «Сочи»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что не понимает почему РПЛ не может перенести матч против "Сочи", который должен был состояться 19 июня. Из-за заражения коронавирусом шести футболистов ростовчане не смогут принять в нем участия, поскольку находятся на двухнедельном карантине.
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Валерий Карпин: Победитель конкурса «фейр-плэй года» в РПЛ уже определен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью «РБ-Спорт» прокомментировал ситуацию с проведением матча 23-го тура с «Сочи». Напомним, 15 июня ростовчане поставили в известность руководство РФС и РПЛ о том, что в команде шесть положительных тестов на коронавирус.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 12:48

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Валерий Карпин: победитель конкурса «фэйр-плей года» в РПЛ уже определён

Чемпионатвчера в 13:30

Источник: Матч «Сочи» – «Ростов» не состоится

Советский спортвчера в 14:16

Валерий Карпин: «Ростов» готов играть с «Сочи» без игроков, у которых положительный тест на коронавирус

Спорт день за днемвчера в 13:43

Карпин рассказал, какой урок он извлёк из ситуации вокруг его клуба

Евро-футбол.рувчера в 18:46

«Победитель конкурса „Фейр-Плэй года“ в РПЛ уже определен». Карпин отреагировал на решение «Сочи»

Спорт-Экспрессвчера в 13:08

Валерий Карпин: Победитель конкурса «фейр-плэй года» в РПЛ уже определен

Bookmaker-ratings.ruвчера в 12:48

Карпин: позиция «Сочи» не должна никого волновать

Metaratingsвчера в 13:38
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 00:22, Ашберн
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Сыгравший депутата Наливкина актер отказался обжаловать свой арест

Lenta.ru вчера в 22:24
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Экономика

Россия приготовилась разорвать соглашение о налогообложении с Кипром

Россия намерена разорвать действующее соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения (СИДН).
РБК вчера в 19:13
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Происшествия

СК возбудил дело в отношении бывшего главы правительства Ингушетии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Республики Ингушетия.
Lenta.ru 00:05
Хоккей

Филатов завершил игровую карьеру и перешел в агентский бизнес

Как стало известно «СЭ», нападающий Никита Филатов принял решение закончить игровую карьеру.
Спорт-Экспресс вчера в 05:50
Происшествия

Из фонда ОМС в Кузбассе похитили 250 млн рублей

В Кузбассе двоих руководителей сети частных медицинских центров подозревают в хищении более 250 млн рублей из территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).
Газета.Ru вчера в 22:39
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Наука

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RuNews24.ru вчера в 03:21
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Культура

Иркутянка стала лауреатом госпремии в области литературы и искусства

Имена лауреатов Государственной премии за 2019 год в области литературы и искусства стали известны 18 июня.
Твой Иркутск вчера в 23:20
Происшествия

Новое дело возбудили против обвиняемого в убийстве девочки в Саратове

Следственный комитет России в четверг, 18 июня, возбудил уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове в октябре прошлого года.
Известия вчера в 21:32
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Политика

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса

Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев умер в больнице от коронавируса COVID-19, приводит "Интерфакс" сообщение источника в администрации главы региона.
Газета.Ru вчера в 16:42
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Экономика

Россияне в самоизоляции стали курить более дешевые сигареты

Жители России в самоизоляции стали отдавать предпочтение более дешевым маркам сигарет, говорится в исследовании крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД» и Центра развития перспективных технологий — оператора системы национальной маркировки «Честный знак».
Известия вчера в 20:22
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Технологии

Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv вчера в 01:16
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Общество

Резкий прирост случаев заражения SARS-CoV-2 произошёл в Горном Алтае

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Кино

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Peterburg2.ru вчера в 15:30
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Общество

Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию

Газета.Ru 17 июня в 09:18
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Общество

Власти США не выявили массовых заражений COVID-19 после акций протеста

Медицинские власти крупнейших американских городов не зафиксировали всплеска заражений коронавируса после массовых акций протеста, охвативших различные штаты.
РБК вчера в 21:12
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Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Газета.Ru вчера в 16:09
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Экономика

В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж

Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
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Экономика

Индекс активности малого бизнеса вырос впервые с начала года

Индекс RSBI фиксирует снижение деловой активности малого и среднего бизнеса с начала года.
РБК 00:00
Политика

ЕС продлил на год санкции в отношении РФ по Крыму

Европейский союз продлил на год санкции против Крыма в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.
Российская газета вчера в 08:47
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Общество

Облизбирком опроверг информацию о самороспуске УИК в Екатеринбурге

В свердловском облизбиркоме опровергли информацию о самороспуске УИК № 1503, которая работает в Юго-Западном районе Екатеринбурге.
Европейско-Азиатские новости вчера в 09:52
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
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Здоровье

Врач рассказала о способе определить рак по запаху

Известия вчера в 16:56
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Политика

Венецианская комиссия 18 июня оценит поправки в российскую Конституцию

Созданная при Совете Европы Венецианская комиссия вынесет 18 июня заключение в отношении проекта поправок в российскую Конституцию, касающихся исполнения решений ЕСПЧ.
Интерфакс 17 июня в 10:00
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Игры

Выпуск игры Cyberpunk 2077 вновь перенесли

Дата выхода долгожданной ролевой игры Cyberpunk 2077 вновь перенесена, на этот раз на ноябрь.
Известия вчера в 22:05
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Экономика

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
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Шоу-бизнес

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Общество

Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

В результате разблокировки Telegram Роскомнадзором вырастет скорость работы мобильных приложений на территории России, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
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Армия и оружие

Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ

В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
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Авто

Honda Breeze установил рекорд продаж, опередив Kia Sportage

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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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