Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью «РБ-Спорт» прокомментировал ситуацию с проведением матча 23-го тура с «Сочи». Напомним, 15 июня ростовчане поставили в известность руководство РФС и РПЛ о том, что в команде шесть положительных тестов на коронавирус.

с чего всё началось

Интересно, что в прошлом году был перенесен матч «Сочи» против «Оренбурга», поскольку десять игроков сочинцев заболели ангиной.

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