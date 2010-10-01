Коронавирус
ProstoProSportВалерий Карпин прокомментировал реакцию «Сочи» на перенос матча
Интересно, что в прошлом году был перенесен матч «Сочи» против «Оренбурга», поскольку десять игроков сочинцев заболели ангиной.
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с чего всё началось
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью «РБ-Спорт» прокомментировал ситуацию с проведением матча 23-го тура с «Сочи». Напомним, 15 июня ростовчане поставили в известность руководство РФС и РПЛ о том, что в команде шесть положительных тестов на коронавирус.Bookmaker-ratings.ru12:48
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