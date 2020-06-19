Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаКарпин раскритиковал РПЛ и «Сочи»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что не понимает почему РПЛ не может перенести матч против "Сочи", который должен был состояться 19 июня. Из-за заражения коронавирусом шести футболистов ростовчане не смогут принять в нем участия, поскольку находятся на двухнедельном карантине.
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с чего всё началось

Валерий Карпин: Победитель конкурса «фейр-плэй года» в РПЛ уже определен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью «РБ-Спорт» прокомментировал ситуацию с проведением матча 23-го тура с «Сочи». Напомним, 15 июня ростовчане поставили в известность руководство РФС и РПЛ о том, что в команде шесть положительных тестов на коронавирус.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 12:48

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Источник: Матч «Сочи» – «Ростов» не состоится

Советский спортвчера в 14:16

Валерий Карпин о ФК «Сочи»: «Победитель „Фэйр-плей года“ в РПЛ уже определен»

BetOnвчера в 13:50

Валерий Карпин: Победитель конкурса «фейр-плэй года» в РПЛ уже определен

Bookmaker-ratings.ruвчера в 12:48

Валерий Карпин: победитель конкурса «фэйр-плей года» в РПЛ уже определён

Чемпионатвчера в 13:30

«Победитель конкурса „Фейр-Плэй года“ в РПЛ уже определен». Карпин отреагировал на решение «Сочи»

Спорт-Экспрессвчера в 13:08

Валерий Карпин: «Ростов» готов играть с «Сочи» без игроков, у которых положительный тест на коронавирус

Спорт день за днемвчера в 13:43

Карпин: позиция «Сочи» не должна никого волновать

Metaratingsвчера в 13:38
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 01:34, Ашберн
Политика

В Японии приостановили развертывание баз ПРО США

Хакасия-Информ 16 июня в 03:25
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Общество

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

РБК вчера в 11:34
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Экономика

Пенсионеры получат новую прибавку к пенсии с 1 августа

Кто может претендовать на новые прибавки к пенсии: работающие пенсионеры, выплачивающие в 2019 году страховые взносы; получатели накопительных пенсий; участники программы софинансирования пенсионных накоплений.
ToDay News Ufa вчера в 13:37
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Политика

Посольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»

Посольство России призвало американских законодателей проявлять сдержанность в оценках и не пугать граждан США «российской угрозой».
RT на русском 00:21
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Политика

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
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Общество

Мусоропроводы во всех домах России предложили законсервировать

Мусоропроводы во всех домах России предложили законсервировать.
Нижегородская Правда вчера в 10:21
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Кино

Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Профиль 17 июня в 12:51
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Футбол

УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022 для европейских сборных

17 июня на заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был утвержден формат отбора на чемпионат мира - 2022 для европейских сборных, передает пресс-служба организации у себя в Twitter-аккаунте.
Газета.Ru вчера в 08:32
Шоу-бизнес

Николай Цискаридзе рассказал о ребенке, который носит его отчество

Paparazzi.ru вчера в 02:03
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Происшествия

Южносахалинец рассылал по электронной почте детскую порнографию

Как сообщили в областном следкоме, с апреля 2014 по декабрь 2017 года подозреваемый отправлял со своей электронной почты неустановленным людям материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
АСТВ 01:09
Экономика

Индекс активности малого бизнеса вырос впервые с начала года

Индекс RSBI фиксирует снижение деловой активности малого и среднего бизнеса с начала года.
РБК 00:00
Политика

В ООН признали собственную неэффективность после слов Путина

Руководство ООН признает, что организация работает не так эффективно, как могла бы.
Lenta.ru вчера в 17:58
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Происшествия

Новое дело возбудили против обвиняемого в убийстве девочки в Саратове

Известия вчера в 21:32
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Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила 42 доллара за баррель

По данным торгов лондонской биржи ICE, по состоянию на 6:00 по московскому времени цена августовского фьючерса на нефть Brent достигла 42,05 доллара за баррель.
Inc-news.ru вчера в 23:52
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Путин назвал причины Второй мировой войны

Президент Владимир Путин опубликовал статью Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны в журнале The National Interest, в которой описал своё видение причин начала Второй мировой войны, сообщает РБК.
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Общество

Россияне смогут увидеть затмение Венеры

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Происшествия

В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро

Машина с двумя детьми и взрослыми в салоне скатилась в озеро Кенон в Чите, один мужчина погиб, сообщает СУСК региона.
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Общество

Количество заболевших коронавирусом увеличилось в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 2 новых случая заболевания коронавирусом.
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Трамп пообещал подумать о рассекречивании документов о НЛО

Президент США Дональд Трамп пообещал подумать о рассекречивании документов о неопознанных летающих объектах.
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Шоу-бизнес

Киркоров назвал оскорбившихся десантников людьми без чувства юмора

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Домогаров объяснил свой пост в поддержку Ефремова

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Общество

Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
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Технологии

Microsoft готовится выпустить бюджетный Xbox Series S

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В России разблокировали Telegram

В России разблокировали Telegram. Сообщение об этом появилось в самом мессенджере.
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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