Коронавирус
Газета.RuКарпин раскритиковал чемпионат России по футболу
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча 28-го тура РПЛ против "Оренбурга" (0:0) обрушился с критикой на чемпионат России по футболу, обвинив организаторов в разных подходах по отношению к разным командам, что влияет на спортивный принцип.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 08:53, Ашберн
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Известия 05:07
Происшествия
Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Экономика
РСТЦ: четверть российских торговых центров могут закрыться к осени
Четверть российских торговых центров могут закрыться к осени, говорится в сообщении Российского совета торговых центров (РСТЦ).
РИА Новости 06:11
Происшествия
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс вчера в 11:51
Игры
Художники Ghost of Tsushima рассказали о создании игрового мира
В создании игрового мира Ghost of Tsushima художники использовали фотографии острова Цусима и других регионов Японии, задействовали графические эффекты.
Evo-rus.com вчера в 01:57
Фигурное катание
Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона
Gazeta.SPb 11 июля в 14:30
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Происшествия
Площадь пожара на складе в Самаре выросла до двух тысяч «квадратов»
Площадь пожара на складе в Самаре увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля на площади 400 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону.
РИА Новости 08:34
Общество
Еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса
Еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Piter.tv 06:53
Киберспорт
За Ubisoft Forward на пике следили более 2,35 млн зрителей
Cyber.sports.ru 01:48
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Кино
Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провальный фильм
При бюджете фильма в 250 миллионов рублей российский покат собрал всего лишь 151 миллион рублей.
Evo-rus.com 07:35
Шоу-бизнес
Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио найден мертвым в возрасте 27 лет
В американском городе Калабасас найден мертвым 27-летний внук Элвиса и Присциллы Пресли Бенджамин Сторм Кио.
Газета.Ru 07:56
Культура
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
ToDay News Ufa 08:33
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Происшествия
В Калининграде двое саратовцев задержаны за попытку убийства
По предварительным сведениям, 11 июля около 5.00 компания находилась возле дома по улице Чайковского, и между саратовскими гостями и местным жителем произошла ссора.
Четвертая Власть 06:56
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
РИА Новости 04:58
Общество
Венгерская фотомодель превратилась в куклу Барби и потеряла мужа
Венгерская фотомодель Барбара Луна Сипос в свои 22 года перенесла 10 пластических операций, стремясь достичь своего идеала.
Московский Комсомолец 10 июля в 13:58
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила на обвинения в алкоголизме
Интересно, что подписчицей, которая сравнила Гузееву и её подруг с алкоголичками, оказалась известная в узких кругах певица Нинель Петкович, являющаяся участницей коллектива «Беляночка».
Bimru.ru 07:08
Политика
Генсек ОДКБ инициировал экстренное заседание постоянного совета
"В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля сего года боестолкновениями на тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания постоянного совета ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.
РИА Новости 04:02
Шоу-бизнес
Супруга Джона Траволты актриса Келли Престон умерла от рака
Актриса Келли Престон скончалась от рака груди в возрасте 57 лет, сообщил ее супруг актер Джон Траволта в инстаграме.
РИА Новости 02:32
Авто
Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000
В мае Tesla снизила цены на Model 3, Model S и Model X.
Evo-rus.com 02:16
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую раскритиковали после унижения Дакоты из-за сумок
Продюсер Яна Рудковская подверглась критике в Сети из-за того, что довела до слез певицу Риту Дакоту.
РЕН ТВ вчера в 13:05