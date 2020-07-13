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Газета.RuГазета.RuКарпин раскритиковал чемпионат России по футболу

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча 28-го тура РПЛ против "Оренбурга" (0:0) обрушился с критикой на чемпионат России по футболу, обвинив организаторов в разных подходах по отношению к разным командам, что влияет на спортивный принцип.
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Карпин раскритиковал чемпионат России по футболу

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Карпин «плюёт в колодец», но это ничего не изменит

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Карпин жестко раскритиковал РПЛ: «Нет предела человеческой мерзости! Это ненормальный чемпионат»

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Четверть российских торговых центров могут закрыться к осени, говорится в сообщении Российского совета торговых центров (РСТЦ).
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Еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Анатолий Бышовец
Футболист
Советский футболист, нападающий, советский и российский тренер. Заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный тренер СССР.
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