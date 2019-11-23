Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин оценил работу судейской бригады в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (1:2).

Карпин раскритиковал судейство матча с «Динамо», назвав его смешным

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