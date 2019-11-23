Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал судейство в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо", передает ТАСС. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды. Примечательно, что оба гола "Динамо" оформило с пенальти.

Карпин считает смешным второй пенальти в матче с «Динамо»

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