РПЛ
Газета.RuКарпин считает смешным второй пенальти в матче с «Динамо»
|2′
Деннис Хаджикадунич
|13′
Ивелин Попов
Максимилиан Филипп
|33′
Заурбек Плиев
Сергей Паршивлюк
|38′
|59′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
Себастьян Шиманьски
|60′
Роман Евгеньев
Тони Шуньич
|72′
Сильвестр Игбоун
Клинтон Н`Жи
|81′
Максимилиан Филипп
|90′
|90′+1′
Хорен Байрамян
Александр Долгов
Роман Нойштедтер
|90′+5′
Сергей Паршивлюк
|90′+7′
Динамо
Расстановка 4‑4‑2
1
Шунин
17
Паршивлюк
4
Рыков
2
Морозов
44
Шуньич
6
Юсупов
34
Рауш
11
Шиманьски
15
Нойштедтер
9
Н`Жи
5
Филипп
2 ×
1
Бабурин
34
Козлов
28
Чернов
78
Чистяков
11
Ионов
47
Долгов
8
Попов
18
Зайнутдинов
5
Хаджикадунич
17
Норманн
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал судейство в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо", передает ТАСС. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды. Примечательно, что оба гола "Динамо" оформило с пенальти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 14:53, Вашингтон
Происшествия
В Петербурге задержали открывшего стрельбу из автомобиля водителя
Полиция Санкт-Петербурга задержала автомобилиста, который подозревается в том, что из окна своей машины открыл стрельбу в воздух в Московском районе.
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
Футбол
«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ
Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
Космос
Китай успешно вывел на орбиту два спутника своей навигационной системы
Китай провёл успешный запуск ракеты-носителя с двумя навигационными спутниками Beidou-3 с космодрома Сичан в провинции Сычуань.
Наука
Физики определили предельно тяжелые изотопы неона и фтора
В новых экспериментах удалось обнаружить предельные изотопы неона и фтора, ими оказались фтор-31 и неон-34, пишут авторы в журнале Physical Review Letters.
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
Общество
Москвичам раскрыли дату появления снежного покрова
22 ноября сообщалось, что прошедшая ночь стала самой холодной в Москве за последние 10 лет.
Шоу-бизнес
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
Технологии
Sensor Tower: 80 % загрузок мобильных приложений приходится на долю 1 % разработчиков
На долю продуктов 7 920 разработчиков приходится 23,6 млрд загрузок, тогда как приложения остальных 784 080 компаний были скачаны 6 млрд. раз.
Политика
В Кремле назвали кадры казни в Сирии шокирующими
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадры казни в Сирии шокирующими.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ
В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
Космос
К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Политика
Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах президента
Сенат Боливии в субботу, 23 ноября, принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на выборах президента, прошедших в стране 20 октября.
Здоровье
В Щекинском районе открылся фельдшерско-акушерский пункт
Политика
Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
Теннис
Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
Авто
Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4
В Сети опубликовали новый "живой" снимок, на котором видна часть салона рестайлинговой "Нивы".
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову
Свое первое эксклюзивное интервью после возвращения из солнечной Испании в Москву мечта многих мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову.
Футбол
Клопп: «Кристал Пэлас» заслужил ничью, но и «Ливерпуль» победил по делу
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу команды в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с "Кристал Пэлас" (2:1).
Армия и оружие
С-400 будут развернуты в Турции в автономном режиме
Российские зенитные ракетные системы С-400 будут работать в Турции в автономном режиме, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акара.
Фигурное катание
В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Шоу-бизнес
Джастин Бибер намекнул на беременность Хейли Болдуин
Певец Джастин Бибер намекнул на беременность супруги Хейли Болдуин.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Музыка
Шнуров спровоцировал скандал вокруг «Голоса»
Выбор победителя в поединках на восьмом сезоне шоу «Голос» первого канала Сергеем Шнуровым вызвал неоднозначную реакцию как у зрителей, так и у других наставников.
Происшествия
Полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой
Водитель «ВАЗ-2107» решил скрыться, и полицейские устроили за ним погоню, в ходе которой открыли стрельбу из табельного оружия.