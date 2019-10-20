Футбол

MetaratingsMetaratingsКарпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили

Зенит — Ростов
6 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
14′
Магомед Оздоев
17′
19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
20′
Сердар Азмун
44′
Вильмар Барриос
56′
Вячеслав Караваев
61′
62′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
64′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
Олег Шатов
Далер Кузяев
71′
77′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Магомед Оздоев
Алексей Сутормин
77′
78′
Дмитрий Чистяков
Артем Дзюба
80′
80′
Евгений Чернов
Бранислав Иванович
82′
83′
Роман Еременко
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
85′
Вильмар Барриос
90′+2′
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (1:6) рассказал, о чем говорил с игроками в перерыве матча.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Карпин: в перерыве сказал: «Пусть нам ещё три забьют». Хорошо, что так и вышло

Чемпионат05:33

«Избиение младенца». Карпин - откровенно о матче «Зенит» - «Ростов»

Sport.ruвчера в 15:13

Валерий Карпин: «В перерыве сказал: пусть еще три забьют, на место нас поставят и будем двигаться дальше»

Матч ТВвчера в 15:07

Валерий Карпин: В перерыве матча с «Зенитом» сказал игрокам пусть нам забьют еще три

Спорт день за днемвчера в 14:46

Валерий Карпин: «В перерыве сказал: пусть еще три забьют, на место нас поставят и будем двигаться дальше»

Sportbox.RUвчера в 15:07

«В перерыве сказал: пусть нам еще три забьют». Карпин и Дзюба отжигали после матча

Sport24.ruвчера в 17:05

Валерий Карпин: «В перерыве сказал: „Пускай нам еще три забьют“»

Спорт-Экспрессвчера в 15:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 13:15, Вашингтон
Происшествия

В Петербурге маршрутка столкнулась с трамваем

ТАСС 12:04
Футбол

«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге

"Крылья Советов" выиграли 1:0 и набрав 17 очков поднялись на 6 место в таблице. "Оренбург" с 14 очками остался на 12 позиции.
Вести.Ru 06:31
Теннис

Андрей Рублёв выиграл «ВТБ Кубок Кремля»

В первом сете финального матча Адриан Маннарино навязал Рублёву борьбу, выиграв четыре гейма, однако забрать сет не сумел: 6:4, первая партия осталась за хозяином корта.
Газета Metro 12:04
Происшествия

СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае

В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
RT на русском 03:45
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова обошла Туктамышеву и победила на этапе Гран-при

Россиянка Анна Щербакова выиграла Skate America, первый в новом сезоне этап Гран-при по фигурному катанию.
РБК 03:26
Политика

Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи проведения саммита Группы семи на своем курорте Trump National Doral Miami.
ТАСС вчера в 22:38
Энергетика

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru 03:28
Футбол

«Монако» без Головина вырвал победу у «Ренна»

В матче 10-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Реннон» победу праздновали хозяева поля. Соперники забили пять мячей на двоих.
Bookmaker-ratings.ru 12:58
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали действия Турции в Сирии

Помощник президента Юрий Ушаков считает, что действия Турции в Сирии не должны препятствовать урегулированию.
Российская газета 08:57
Происшествия

Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении

RT на русском 08:27
Общество

Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Общество

Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

РИА Новости 04:32
Общество

В РПЦ раскритиковали мужчин за любовь к футболу

Газета.Ru 04:53
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 21 по 27 октября

Рыбы В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном

Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 18 октября в 06:34
Происшествия

На прибывшем в Таллин из Финляндии пароме нашли тела мужчины и женщины

РБК 08:57
Шоу-бизнес

Фото: 5-летняя дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом

Дочь Тимати и Алены Шишковой познакомилась со своим новорожденным братом. Сына артисту подарила модель и блогер Анастасия Решетова.
РЕН ТВ 06:56
Музыка

Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем

Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.
Вечерняя Москва вчера в 02:15
Происшествия

В США трое военных погибли во время учений

РИА Новости 12:56
Музыка

Неизданная песня Джона Леннона вышла в новом альбоме Ринго Старра

Культуромания 12:48
Армия и оружие

В Бресте открылись российско-белорусские учения десантников

На полигоне «Брестский» состоялась церемония открытия совместных тактических учений десантников из Белоруссии и России.
Коммерсантъ 10:40
Политика

Федотов возглавит в ВШЭ кафедру по правовым аспектам ИИ

Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов рассказал РИА Новости, что планирует возглавить в НИУ Высшая школа экономики кафедру ЮНЕСКО, посвященную правам человека в сфере информации и интеллектуальной собственности, особое внимание в деятельности кафедры будет уделено правовым проблемам развития искусственного интеллекта.
РИА Новости 12:45
Армия и оружие

США разбомбили свою авиабазу в Сирии

Как уточняет РИА Новости, американские военные уничтожили данный объект после того, как США вывели оттуда все свои силы.
RT на русском 10:28
Авто

Три вредные привычки автолюбителей назвали эксперты

Тарантас Ньюс 03:49
Шоу-бизнес

Леди Гага показала, как восстанавливается после падения со сцены

Леди Гага решила откровенно рассказать, как восстанавливается после падения.
Телепрограмма вчера в 08:46
Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 18 октября в 04:34
Единоборства

Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым

ProstoProSport 05:30
Здоровье

Малышева назвала три таблетки, необходимые для людей старше 50 лет

ФАН 07:34
Происшествия

Каршеринговый автомобиль перевернулся у здания Минобороны в Москве

Каршеринговый автомобиль перевернулся в Москве на Фрунзенской набережной.
РБК 12:39
Политика

Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии

Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября осуществит визит в Японию и примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито, сообщила в воскресенье пресс-служба украинского главы государства.
РИА Новости 12:51
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное