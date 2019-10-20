Футбол
MetaratingsКарпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили
Чемпионат России, 19 октября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
|13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
|14′
Магомед Оздоев
|17′
|19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
|20′
Сердар Азмун
|44′
Вильмар Барриос
|56′
Вячеслав Караваев
|61′
|62′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
|64′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
Олег Шатов
Далер Кузяев
|71′
|77′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Магомед Оздоев
Алексей Сутормин
|77′
|78′
Дмитрий Чистяков
Артем Дзюба
|80′
|80′
Евгений Чернов
Бранислав Иванович
|82′
|83′
Роман Еременко
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
|85′
Вильмар Барриос
|90′+2′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
14
Кузяев
91
Сутормин
5
Барриос
21
Ерохин
22
Дзюба
3 ×
7
Азмун
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
26
Саплинов
17
Норманн
7
Еременко
18
Зайнутдинов
19
Байрамян
9
Сигурдарсон
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (1:6) рассказал, о чем говорил с игроками в перерыве матча.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Карпин: в перерыве сказал: «Пусть нам ещё три забьют». Хорошо, что так и вышло
Чемпионатвчера в 05:33
«В перерыве сказал: пусть нам еще три забьют». Карпин и Дзюба отжигали после матча
Sport24.ru19 октября в 17:05
Валерий Карпин: «В перерыве сказал: пусть еще три забьют, на место нас поставят и будем двигаться дальше»
Sportbox.RU19 октября в 15:07
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Общество
Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС
Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
BFM.ru вчера в 11:57
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Российская газета вчера в 14:49
Общество
Российскому миллиардеру грозит арест активов в Великобритании
Мой Брянск вчера в 14:22
Происшествия
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем заявил, что был пьян
Российская газета вчера в 11:00
Происшествия
В Барнауле на пешеходном переходе автомобиль сбил сразу троих человек
Алтапресс вчера в 09:20
Кино
Режиссер Коппола поддержал Скорсезе и раскритиковал фильмы Marvel
NewInform вчера в 13:46
Армия и оружие
Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы
По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.
Ferra вчера в 10:21
Происшествия
Трое американских военнослужащих погибли на учениях
На учениях в штате Джорджия погибли трое военнослужащих 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии США.
Российская газета вчера в 18:23
Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Газета.Ru вчера в 20:28
Политика
Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой
Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.
Известия вчера в 20:19
Армия и оружие
Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД
Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону.
Газета.Ru вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Певцова принял присягу и стал кадетом
Знаменитость опубликовал фото с сыном, которое подписал: «Кадет Елисей принял присягу». Фолловеры начали поздравлять Дмитрия Певцова.
OAnews вчера в 05:19
Армия и оружие
Военные США разбомбили собственную авиабазу в Сирии
Военнослужащие Соединённых Штатов полностью разрушили собственную авиабазу Аль-Кулаиб в провинции Эль-Хасака на севере Сирии.
Комсомольская правда вчера в 11:51
Политика
В Британии запустили чрезвычайный план по выходу из ЕС
Правительство Великобритании запустило чрезвычайный план по реализации Brexit без сделки, поскольку планирует покинуть ЕС до 31 октября, сообщает The Guardian со ссылкой на интервью канцлера герцогства Ланкастерского Майкла Гоува Sky News.
Rambler News Service вчера в 09:51
Единоборства
Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
ProstoProSport вчера в 05:30
Общество
Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes
Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 15:57
Армия и оружие
Вышел на «Охоту»: как российский беспилотник удивит мир своими «пушками»
По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, на которого ссылается "Российская газета", испытания беспилотника "Охотник" в 2020 году начнутся с нового этапа.
BaltNews.ee вчера в 12:00
Общество
Назван регион России с самым доступным для населения газом
РИА Новости сопоставило данные во всех регионах и выяснило, где в России газ самый доступный.
Российская газета вчера в 22:09
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Трампа оставить около 200 военных на востоке Сирии
Известия вчера в 23:23
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Известия вчера в 08:50
Происшествия
Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири
В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:29
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
ToDay News Ufa вчера в 13:48
Финансы
ЦБ допустил более решительное снижение ключевой ставки
Центральный Банк России, обычно предпочитающий незначительные шаги в изменении ставки, допускает более решительное ее снижение.
Известия 18 октября в 02:04
Армия и оружие
В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным
Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости вчера в 06:16
Общество
Установлен новый рекорд длительности беспосадочного перелета
Новый рекорд поставила авиакомпания Qantas Airlines, совершившая пассажирский рейс из Нью-Йорка в Сидней.
РЕН ТВ 19 октября в 21:34
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 16:00
Армия и оружие
В Сирии заявили о попадании турок в котел
Lenta.ru вчера в 15:07
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
Пятый канал 18 октября в 10:01
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Kinonews.ru вчера в 16:41