Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (1:6) рассказал, о чем говорил с игроками в перерыве матча.

Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили

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