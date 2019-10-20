Естественно, второй тайм понравился больше, чем первый, пусть и пропустили тоже три. Была хоть какая-то контригра после перерыва. В первом тайме было избиение младенца.

Карпин: в первом тайме матча с «Зенитом» было избиение младенца

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