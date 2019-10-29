Наставник футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин оценил шансы своей команды на чемпионский титул по итогам текущего сезона. Напомним, что коллектив из Ростова стал главным открытием первенства России-2019/20, после 14 туров в активе команды Карпина 29 баллов .

Карпин скептически оценил шансы «Ростова» на победу в РПЛ

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