Футбол
Российская газетаКарпин сообщил о беременности жены
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна. Наставник разместил фотографию с женой, где он обнимает ее за живот.
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Политика
Киев сократил подачу воды в ЛНР
Киев сократил подачу воды на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
РИА Новости 07:22
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Шоу-бизнес
Певец Стас Пьеха рассказал о пережитом инфаркте
Певец Стас Пьеха в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказал, что в возрасте 34 лет попал в больницу с инфарктом.
РИА Новости 08:53
Авто
Новый Volkswagen Golf появится в России
Старт продаж нового VW Golf намечен на декабрь, автомобиль точно появится и на российском рынке, но точных сроков пока не называют Хетчбэк восьмого поколения сохранил узнаваемые черты, но получил необычное оформление передней части.
Известия 24 октября в 13:45
Происшествия
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
RT на русском 07:22
Политика
Трамп заявил о ликвидации главаря ИГ
Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.
RT на русском 09:22
Происшествия
Перенесший инсульт в Турции россиянин умер в самолете в Сыктывкар
Сыктывкарец, впавший в кому в Турции, умер на борту самолета в Россию.
РБК 05:14
Футбол
Бывший защитник «Динамо» считает, что Кокорин должен играть в «Реале»
Свободная Пресса 06:54
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Газета.Ru 02:43
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 09:24
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Шоу-бизнес
Рудова и Самбурская: Малахов предлагал податься в эскорт
Как сообщила российская актриса и певица Настасья Самбурская изданию Gazeta.ru, Малахов и ей предлагал познакомиться с богатыми мужчинами, с таким предложением он звонил ей два раза.
Мойка78 вчера в 14:40
Авто
Toyota RAV4 пятого поколения появился в России
Компания Toyota начала принимать заказы на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения в России в начале октября, а накануне товарные автомобили поступили в дилерские центры бренда.
Новые автомобили 03:05
Общество
Названы способы, как путешествовать с ручной кладью и без багажа
Туристы провозят в ручной клади много вещей и не нарушают при этом правила авиакомпаний, передает Aviasales.
МИР 24 08:59
Наука
Разработан проект новой квантовой батареи
Машины и Механизмы 25 октября в 13:10
Политика
Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии
На встрече в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации.
РИА Новости 07:14
Политика
Соловьев высмеял спор Зеленского с военными в Донбассе
Ранее в Сети было опубликовано видео с участием президента Зеленского, который прибыл в зону разведения сил двух противоборствующих сторон в Донбассе.
Дни24 вчера в 11:18
Фигурное катание
Тутберидзе поздравила Трусову с победой на Skate Canada
Тренер Этери Тутберидзе поздравила свою подопечную Александру Трусову с победой на этапе Гран-при в Канаде.
RT на русском 05:38
Общество
Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР
Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 06:40
Политика
Поклонская сравнила западные страны с Россией 90-х
Как написала в воскресенье Поклонская в своем Telegram, в этом отношении западные страны похожи на Россию 90-х годов.
Вести.Ru 08:30
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева опровергла слухи о своей беременности
Сам же Николаев поддержал возлюбленную и поблагодарил ее за прекрасную дочь. Певец назвал жену «смыслом своей жизни».
Kleo.ru 06:19
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит 24 октября в 10:48
Единоборства
Шлеменко недоволен тем, что Исмаилов отказывается драться с мусульманами
В конце июня Исмаилов сообщил в Instagram, что отказался биться с чемпионом ACA в среднем весе Саламу Абдурахимовым, поскольку не намерен драться с людьми, исповедующими ислам.
Спорт-Экспресс 05:45