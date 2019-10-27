Футбол
Российская газетаКарпин сообщил о беременности жены
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна. Наставник разместил фотографию с женой, где он обнимает ее за живот.
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Фигурное катание
Фигуристка Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Армия и оружие
В Кремле ответили на вопрос о ликвидации главаря ИГ
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля подтверждение сведений о ликвидации главаря ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), призвал ориентироваться на заявление Минобороны России.
Происшествия
Свердловский город Североуральск остался без газа
В Свердловской области город Североуральск и пригороды остались без газа.
Происшествия
Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств
Космос
На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество
Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
Политика
Бутина заявила, что зря считала США правовым государством
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина призналась, что наивно думала, что Соединенные Штаты являются правовым государством.
Игры
Состоялся релиз The Outer Worlds
Оценка игры на Metacritic – 86 из 100, критики называют The Outer Worlds одной из лучших игр студии Obsidian.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
Футбол
«Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью
«Ньюкасл» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 10-го тура РПЛ. Встреча, проходившая на поле «сорок», завершилась со счетом 1:1.
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Происшествия
В Рязани жена священника пожаловалась в полицию на избившего ее мужа
Жена священника в Рязани пожаловалась в полицию на избившего ее мужа, проводится проверка.
Общество
Главный телеканал Чечни «разоблачил» племянника Рамзана Кадырова
Стали известны причины увольнения Ислама Кадырова – бывшего мэра Грозного и бывшего вице-премьера Чечни, племянника Рамзана Кадырова.
Финансы
ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке
По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.
Религия
Патриарх Кирилл освятил возрожденный главный храм Ростова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы после кардинального восстановления святыни.
Происшествия
В ДТП с грузовиком на Украине погибла семья с ребенком
Все погибшие ехали в легковушке и были членами одной семьи, — за рулем был 42-летний отец, на пассажирских местах находились его 39-летняя жена и 14-летняя дочь.
Киберспорт
Система ИИ Минерва забанила 20 000 игроков CS: GO
В настоящее время Минерва читает сообщения в чате CS: GO, и с августа сего года, когда алгоритм был запущен в работу, уже внесла в черный список 20 тысяч игроков за использование нежелательных выражений.
Происшествия
В Пермском крае приостановили поиски пропавшего частного самолета
Спасатели приостановили поиски частного самолета, пропавшего в Пермском крае.
Гаджеты
AirPods Pro выпустят сразу в нескольких цветах
Сегодня источник сообщил, что AirPods Pro выйдут сразу в восьми цветах.
Авто
Топ-5 привычек, которые могут продлить жизнь двигателю
Футбол
«Гранада» обыграла «Бетис» и вышла на первое место в Ла Лиге
В матче десятого тура испанской Ла Лиги «Гранада» на домашнем стадионе одержала победу над «Бетисом» со счетом 1:0. Единственный гол в составе хозяев забил Вадильо с передачи Карлоса Фернандеса на 61-й минуте встречи.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Общество
В Барселоне вновь начались беспорядки
В Барселоне произошли новые столкновения между участниками акции протеста, выступающими за независимость Каталонии и сотрудниками правоохранительных органов.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.