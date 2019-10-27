Футбол

Bethub.orgBethub.orgКарпин оригинально объявил о очередной беременности жены

Главный тренер Ростова, Валерий Карпин, в очередной раз оригинальным образом объявил о беременности своей супруги в сети Инстаграм. Валерий Карпин с женой Вдул, так вдул.
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«Валера — бык-производитель на века». Губерниев - о том, что Карпин вновь станет отцом

Спорт-Экспресс08:35

Губерниев — Карпину: Валера — бык-производитель на века

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Карпин сообщил, что станет отцом в четвертый раз

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Карпин сообщил, что он снова станет отцом. ФОТО

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Снова беременна: Валерий Карпин станет отцом в пятый раз

161.ru08:14

Карпин сообщил о беременности жены: «#Вдултаквдул часть вторая🤣🤣🤣»

Sports.ru07:59

Карпин готовится снова стать отцом

Матч ТВ08:16
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ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
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Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря ИГ

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, а также Турцию, Сирию, Ирак и курдские подразделения за помощь в ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу-Бакра аль-Багдади.
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В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

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Памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище

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В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

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Общество

Мария Бутина прилетела в Москву

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
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В Донецке взорвали вышку сотовой связи

Российская газета 08:54
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МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

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На Украине отреклись от радикалов, споривших с Зеленским

В Штабе Операции объединенных сил сообщили, что вооруженные радикалы, которые спорили с действующим президентом Украины на повышенных тонах, не являются представителями силовых ведомств.
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Происшествия

Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем

Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Происшествия

Ребенок «без лица» родился в Португалии

По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru вчера в 00:46
Политика

В Кремле рассказали о создании меморандума России и Турции по Сирии

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, как создавался меморандум России и Турции по Сирии.
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«Болонья» вырвала победу у «Сампдории»

«Болонья» на своем поле победила «Сампдорию» в матче 9-го тура чемпионата Италии.
Матч ТВ 09:25
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
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Первушин: не помню, когда ещё забивал Кошечкину. Возможно, что никогда

Нападающий «Сибири» Владимир Первушин прокомментировал домашнюю победу в матче с магнитогорским «Металлургом» (3:2 ОТ).
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Футбол

Голы Жиркова и Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

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Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией

Накануне вечером Ольга Бузова закрывала концерт по случаю дня рождения канала МУЗ-ТВ.
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Певец Стас Пьеха рассказал о пережитом инфаркте

Певец Стас Пьеха в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказал, что в возрасте 34 лет попал в больницу с инфарктом.
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Шлеменко недоволен тем, что Исмаилов отказывается драться с мусульманами

В конце июня Исмаилов сообщил в Instagram, что отказался биться с чемпионом ACA в среднем весе Саламу Абдурахимовым, поскольку не намерен драться с людьми, исповедующими ислам.
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Армия и оружие

Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Министерство обороны России показало снимки космической разведки, доказывающие, что США после разгрома террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) добывали и вывозили из Сирии нефть.
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Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР

Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
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В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки

РИА Новости 04:40
Технологии

Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер

Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество

Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
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Патриарх Кирилл освятил возрожденный главный храм Ростова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы после кардинального восстановления святыни.
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«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
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Экономика

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК 25 октября в 15:54
Политика

Новак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»

Строительство газопровода «Турецкий поток» завершится в срок.
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Общество

Титул «Мисс Земля» завоевала представительница Пуэрто-Рико

Обладательницей титула «Мисс Земля — 2019» стала 21-летняя жительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель.
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Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что находится в «ловушке» в России, так как власти США аннулировали его американский паспорт.
Век 24 октября в 11:21
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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