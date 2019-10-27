Футбол
Bethub.orgКарпин оригинально объявил о очередной беременности жены
Главный тренер Ростова, Валерий Карпин, в очередной раз оригинальным образом объявил о беременности своей супруги в сети Инстаграм. Валерий Карпин с женой Вдул, так вдул.
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Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Армия и оружие
Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря ИГ
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, а также Турцию, Сирию, Ирак и курдские подразделения за помощь в ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу-Бакра аль-Багдади.
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Общество
Памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище
На Троекуровском кладбище открыли памятник народному артисту России Николаю Караченцову в день его рождения — 27 октября.
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
Политика
На Украине отреклись от радикалов, споривших с Зеленским
В Штабе Операции объединенных сил сообщили, что вооруженные радикалы, которые спорили с действующим президентом Украины на повышенных тонах, не являются представителями силовых ведомств.
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Политика
В Кремле рассказали о создании меморандума России и Турции по Сирии
Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, как создавался меморандум России и Турции по Сирии.
Футбол
«Болонья» вырвала победу у «Сампдории»
«Болонья» на своем поле победила «Сампдорию» в матче 9-го тура чемпионата Италии.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Хоккей
Первушин: не помню, когда ещё забивал Кошечкину. Возможно, что никогда
Нападающий «Сибири» Владимир Первушин прокомментировал домашнюю победу в матче с магнитогорским «Металлургом» (3:2 ОТ).
Шоу-бизнес
Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией
Накануне вечером Ольга Бузова закрывала концерт по случаю дня рождения канала МУЗ-ТВ.
Общество
Певец Стас Пьеха рассказал о пережитом инфаркте
Певец Стас Пьеха в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказал, что в возрасте 34 лет попал в больницу с инфарктом.
Единоборства
Шлеменко недоволен тем, что Исмаилов отказывается драться с мусульманами
В конце июня Исмаилов сообщил в Instagram, что отказался биться с чемпионом ACA в среднем весе Саламу Абдурахимовым, поскольку не намерен драться с людьми, исповедующими ислам.
Армия и оружие
Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Министерство обороны России показало снимки космической разведки, доказывающие, что США после разгрома террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) добывали и вывозили из Сирии нефть.
Общество
Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР
Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
Религия
Патриарх Кирилл освятил возрожденный главный храм Ростова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы после кардинального восстановления святыни.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
Политика
Новак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»
Строительство газопровода «Турецкий поток» завершится в срок.
Общество
Титул «Мисс Земля» завоевала представительница Пуэрто-Рико
Обладательницей титула «Мисс Земля — 2019» стала 21-летняя жительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель.
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что находится в «ловушке» в России, так как власти США аннулировали его американский паспорт.