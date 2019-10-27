Футбол
Российская газетаКарпин сообщил о беременности жены
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна. Наставник разместил фотографию с женой, где он обнимает ее за живот.
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Футбол
Крылья Советов — Зенит 0:2
Футбол
Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм)
«Краснодар» и «Оренбург» не выявили победителя в заключительном матче игрового дня в РПЛ.
Армия и оружие
Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море
Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Происшествия
В ДТП с грузовиком на Украине погибла семья с ребенком
Все погибшие ехали в легковушке и были членами одной семьи, — за рулем был 42-летний отец, на пассажирских местах находились его 39-летняя жена и 14-летняя дочь.
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Политика
Опубликовано фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади
Белый дом опубликовал фотографию американского президента Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом категории R
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Политика
Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту
Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
Политика
Cамозванцами назвали споривших с Зеленским вооруженных националистов
Президент Украины Владимир Зеленский спорил в субботу, 26 октября, в Донбассе с вооруженными радикалами, которые не имеют отношения ни к каким силовым ведомствам или украинским ВС. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС) в своем Facebook.
Происшествия
Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства
Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
Политика
Грузия потеряла $350 млн из-за запрета полетов в Россию
Бюджету Грузии был нанесен ущерб в размере $350 млн после того, как в июле Россия ввела запрет на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
Общество
Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР
Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
Общество
Неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и похолодания
Неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и похолодания. Об этом информирует ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Общество
В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожара
Офис шерифа в округе Сонома в Калифорнии объявил об эвакуации 180 тыс. жителей из-за крупного природного пожара, который получил название «Кинкейд».
Политика
Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Происшествия
Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Экономика
90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии
"Черный четверг" стал началом мирового экономического кризиса (1929–1933), получившего название Великая депрессия.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Политика
Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии
На земельных выборах в германской Тюрингии лидирует партия «Левая», сообщают информагентства со ссылкой на данные нескольких экзит-полов.
Происшествия
Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата назвал причины произошедшего
Отец солдата сообщил, что общался с сыном до произошедшего каждые выходные.
Культура
«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран
Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
Авто
Для волгоградских чиновников закупят машин на 9 миллионов рублей
В ближайшее время для волгоградских чиновников - сотрудников бюджетных учреждений - закупят 11 новеньких автомобилей, каждый не дешевле 839 тысяч рублей.