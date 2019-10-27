Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна. Наставник разместил фотографию с женой, где он обнимает ее за живот.

Фигурное катание Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.

Политика Опубликовано фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади Белый дом опубликовал фотографию американского президента Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Политика Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.

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Политика Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.

Шоу-бизнес Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.