Футбол
Российская газетаКарпин сообщил о беременности жены
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна. Наставник разместил фотографию с женой, где он обнимает ее за живот.
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Армия и оружие
Трамп сообщил о помощи России в уничтожении лидера ИГ
Россия во время спецоперации США по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещенная в России) Абу Бакра аль-Багдади пропустила вертолеты США над территорией Сирии, которую «она контролирует».
РБК 10:43
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Шоу-бизнес
Андрей Малахов оправдался перед Ольгой Серябкиной за скандальный эфир
Super.ru вчера в 14:40
Общество
Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют
Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 07:32
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
ТАСС вчера в 11:46
Фигурное катание
Фигуристка Трусова рассказала о своей победе на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова, победившая на этапе Гран-при Skate Canada с двумя мировыми рекордами, рассказала о своем выступлении в программе, передает Sport24.
РЕН ТВ 08:34
Авто
В Сети показали, как «Нива» ускоряется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня вчера в 06:53
Футбол
«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ
Коммерсантъ 11:33
Политика
Израиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
21 августа агентство отмечало, что россияне всё чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль, на границе которого только за первое полугодие «развернули» 3 тыс. человек.
Известия 10:20
Кино
Премьера «Ведьмака» от Netflix в Лондоне состоится 16 декабря
Организаторы MCM Comic Con разместили на площадке мероприятия афишу, согласно которой 16 декабря в Лондоне пройдет премьерный показ сериала «Ведьмак» от Netflix.
CyberSport.ru 09:49
Экономика
ЦБ планирует расширить роль СРО на финансовом рынке
Центральный банк России, проанализировав результаты работы саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций, предложил профессиональному и экспертному сообществу обсудить дальнейшие перспективы развития института саморегулирования на финансовом рынке.
Экономика и жизнь 25 октября в 03:45
Футбол
Воронежский «Факел» на выезде победил «Чайку»
Воронежский «Факел» на выезде обыграл команду «Чайка» из ростовского села Песчанокопское в рамках 20-го тура Первенства России по футболу ФНЛ в воскресенье, 27 октября.
Обозреватель Врн 10:49
Общество
Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять
Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.
РБК 12:21
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Российская газета 04:58
Армия и оружие
Сирийская армия вышла к границе с Турцией
Московский Комсомолец 11:24
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Футбол
Лионель Месси назвал Роналдо лучшим нападающим в мире
Говорит Москва 06:15
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Происшествия
Четыре человека погибли и десять пострадали в ДТП в Кировской области
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нолинском районе Кировской области погибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД.
Интерфакс вчера в 14:57
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
RT на русском 07:22
Космос
Марсоход NASA Curiosity сделал селфи в кратере Гейл
Марсоход NASA Curiosity прислал на Землю свое селфи, сделанное 8 октября, на 2553-й марсианский день, или Сол, его миссии.
Портал Поиск 03:38
Технологии
Xiaomi начала грандиозную распродажу телевизоров
Компания Xiaomi решила не ждать еще две недели, объявив о том, что желающие уже сейчас могут приобрести телевизоры компании по скидкам в честь грядущего праздника 11.11.
iXBT.com вчера в 01:45
Общество
Дания одобрила строительство конкурента «Северного потока-2»
Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, по которому в Польшу будет поставляться норвежский газ.
Национальная служба новостей 25 октября в 10:00
Футбол
Кирилл Новиков: «„Динамо“ заслужило победу»
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков после победы над ЦСКА (1:0) в матче 14-го тура РПЛ отметил, что его подопечные могут играть значительно лучше.
Матч ТВ 12:05
Происшествия
В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
Ведомости 25 октября в 08:10