Футбол

Российская газетаРоссийская газетаКарпин сообщил о беременности жены

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна. Наставник разместил фотографию с женой, где он обнимает ее за живот.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

«Вдул так вдул». Карпин сообщил, что снова станет отцом

Спорт-Экспресс07:50

«Вдул так вдул». Карпин опубликовал фото с беременной женой

Чемпионат08:01

Карпин сообщил, что станет отцом в четвертый раз

Sport24.ru08:17

Карпин сообщил, что он снова станет отцом. ФОТО

Sport.ru08:28

Снова беременна: Валерий Карпин станет отцом в пятый раз

161.ru08:14

Карпин сообщил о беременности жены: «#Вдултаквдул часть вторая🤣🤣🤣»

Sports.ru07:59

Карпин готовится снова стать отцом

Матч ТВ08:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:32, Ашберн
Политика

Разговор Зеленского с националистами возмутил украинскую журналистку

URA.Ru 06:36
Армия и оружие

Трамп сообщил о помощи России в уничтожении лидера ИГ

Россия во время спецоперации США по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещенная в России) Абу Бакра аль-Багдади пропустила вертолеты США над территорией Сирии, которую «она контролирует».
РБК 10:43
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Шоу-бизнес

Андрей Малахов оправдался перед Ольгой Серябкиной за скандальный эфир

Super.ru вчера в 14:40
Общество

Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют

Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 07:32
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Фигурное катание

Фигуристка Трусова рассказала о своей победе на Skate Canada

Российская фигуристка Александра Трусова, победившая на этапе Гран-при Skate Canada с двумя мировыми рекордами, рассказала о своем выступлении в программе, передает Sport24.
РЕН ТВ 08:34
Авто

В Сети показали, как «Нива» ускоряется до сотни за 2 секунды

Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня вчера в 06:53
Футбол

«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ

Коммерсантъ 11:33
Политика

Израиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

21 августа агентство отмечало, что россияне всё чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль, на границе которого только за первое полугодие «развернули» 3 тыс. человек.
Известия 10:20
Кино

Премьера «Ведьмака» от Netflix в Лондоне состоится 16 декабря

Организаторы MCM Comic Con разместили на площадке мероприятия афишу, согласно которой 16 декабря в Лондоне пройдет премьерный показ сериала «Ведьмак» от Netflix.
CyberSport.ru 09:49
Экономика

ЦБ планирует расширить роль СРО на финансовом рынке

Центральный банк России, проанализировав результаты работы саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций, предложил профессиональному и экспертному сообществу обсудить дальнейшие перспективы развития института саморегулирования на финансовом рынке.
Экономика и жизнь 25 октября в 03:45
Футбол

Воронежский «Факел» на выезде победил «Чайку»

Воронежский «Факел» на выезде обыграл команду «Чайка» из ростовского села Песчанокопское в рамках 20-го тура Первенства России по футболу ФНЛ в воскресенье, 27 октября.
Обозреватель Врн 10:49
Общество

Отец Бутиной рассказал, когда она вернется в Барнаул

Толк 11:08
Общество

Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять

Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.
РБК 12:21
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
Армия и оружие

Сирийская армия вышла к границе с Турцией

Московский Комсомолец 11:24
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН вчера в 03:22
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Футбол

Лионель Месси назвал Роналдо лучшим нападающим в мире

Говорит Москва 06:15
Общество

Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Происшествия

Четыре человека погибли и десять пострадали в ДТП в Кировской области

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нолинском районе Кировской области погибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД.
Интерфакс вчера в 14:57
Общество

В Донецке взорвали вышку сотовой связи

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
RT на русском 07:22
Космос

Марсоход NASA Curiosity сделал селфи в кратере Гейл

Марсоход NASA Curiosity прислал на Землю свое селфи, сделанное 8 октября, на 2553-й марсианский день, или Сол, его миссии.
Портал Поиск 03:38
Технологии

Xiaomi начала грандиозную распродажу телевизоров

Компания Xiaomi решила не ждать еще две недели, объявив о том, что желающие уже сейчас могут приобрести телевизоры компании по скидкам в честь грядущего праздника 11.11.
iXBT.com вчера в 01:45
Происшествия

В Пермском крае приостановили поиски пропавшего частного самолета

ТАСС 11:05
Общество

Дания одобрила строительство конкурента «Северного потока-2»

Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, по которому в Польшу будет поставляться норвежский газ.
Национальная служба новостей 25 октября в 10:00
Футбол

Кирилл Новиков: «„Динамо“ заслужило победу»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков после победы над ЦСКА (1:0) в матче 14-го тура РПЛ отметил, что его подопечные могут играть значительно лучше.
Матч ТВ 12:05
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости 25 октября в 08:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное