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Газета.RuКарпин сравнил чемпионат России с первенством бани или водокачки
Ранее в похожей ситуации оказался "Ростов", однако "Сочи" отказался переносить встречу. "Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки", - цитирует Карпина РИА "Новости". Ранее "Краснодар" обратился к болельщикам после переноса матча с "Динамо".
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Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки.
— Валерий Карпин, футболистРИА Новости 07:33
с чего всё началось
Нынешний чемпионат России по футболу напоминает первенство бани или водокачки, заявил РИА Новости главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. В воскресенье матч 23-го тура РПЛ "Краснодар" – "Динамо" был перенесен на 19 июля после обнаружения коронавируса у трех футболистов московского клуба.РИА Новости07:33
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