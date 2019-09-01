Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился впечатлениями после матча с "Зенитом" в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 6:1 в пользу местной команды. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Карпин сравнил матч против «Зенита» с избиением младенца

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