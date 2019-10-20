Футбол
ЧемпионатКарпин: в первом тайме матча с «Зенитом» было избиение младенца
Чемпионат России, 19 октября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
|13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
|14′
Магомед Оздоев
|17′
|19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
|20′
Сердар Азмун
|44′
Вильмар Барриос
|56′
Вячеслав Караваев
|61′
|62′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
|64′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
Олег Шатов
Далер Кузяев
|71′
|77′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Магомед Оздоев
Алексей Сутормин
|77′
|78′
Дмитрий Чистяков
Артем Дзюба
|80′
|80′
Евгений Чернов
Бранислав Иванович
|82′
|83′
Роман Еременко
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
|85′
Вильмар Барриос
|90′+2′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
14
Кузяев
91
Сутормин
5
Барриос
21
Ерохин
22
Дзюба
3 ×
7
Азмун
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
26
Саплинов
17
Норманн
7
Еременко
18
Зайнутдинов
19
Байрамян
9
Сигурдарсон
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
Естественно, второй тайм понравился больше, чем первый, пусть и пропустили тоже три. Была хоть какая-то контригра после перерыва. В первом тайме было избиение младенца.
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Карпин: в перерыве сказал: «Пусть нам ещё три забьют». Хорошо, что так и вышло
Чемпионатвчера в 09:33
Валерий Карпин: «В перерыве сказал: пусть еще три забьют, на место нас поставят и будем двигаться дальше»
Sportbox.RU19 октября в 19:07
«В перерыве сказал: пусть нам еще три забьют». Карпин и Дзюба отжигали после матча
Sport24.ru19 октября в 21:05
Валерий Карпин: В перерыве матча с «Зенитом» сказал игрокам пусть нам забьют еще три
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 19:06, Вашингтон
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