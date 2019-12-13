Шоу-бизнес
ЧемпионатКарпин вместе с женой побывал в ресторане повара Salt Bae
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вместе с женой Дарьей побывал в ресторане турецкого повара Нусрета Гёкче по прозвищу Salt Bae в Майами. «Несмотря на нашу пузатость, от мяса, приготовленного Нусретом, мы не могли отказаться», – написал Карпин в своём «инстаграме».
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«Несмотря на нашу пузатость». Карпин с беременной супругой в ресторане известного турецкого повара
Спорт-Экспрессвчера в 11:48
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