Шоу-бизнес

ЧемпионатЧемпионатКарпин вместе с женой побывал в ресторане повара Salt Bae

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вместе с женой Дарьей побывал в ресторане турецкого повара Нусрета Гёкче по прозвищу Salt Bae в Майами. «Несмотря на нашу пузатость, от мяса, приготовленного Нусретом, мы не могли отказаться», – написал Карпин в своём «инстаграме».
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«Несмотря на нашу пузатость». Карпин с беременной супругой в ресторане известного турецкого повара

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Карпин вместе с женой побывал в ресторане повара Salt Bae

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Карпин с женой поужинали у повара Salt Bae: «Несмотря на пузатость, от мяса не могли отказаться»

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Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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