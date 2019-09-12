Футбол
Газета.RuКарпин встал на защиту школьника с прической Ибрагимовича
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о скандале, произошедшем в школе в Сосновоборске. Ученик подвергся травле со стороны сверстников и руководства учебного заведения из-за прически.
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Конфликт вокруг прически ученика четвертого класса школы № 4 в Сосновоборске возник в начале учебного года. Учитель и директор школы сделали мальчику, который пришел в учебное заведение со стрижкой как у кумира — футболиста Златана Ибрагимовича.Телеканал 360°06:44
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
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Госдума отклонила законопроект о декриминализации «дадинской» статьи
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Движения киберспортсменов в кресле позволили выявить их уровень
Из каждой сессии ученые извлекали паттерны, по которым можно оценивать поведение игрока: с какой частотой и интенсивностью он двигается или крутится на кресле для каждой из трех осей и как часто откидывается на спинку кресла.
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Политика
В России с 1 октября начнут работу новые окружные суды
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По словам Маркл, новая линейка офисных нарядов была создана в поддержку благотворительной организации Smart Works, которая занимается обучением нуждающихся безработных женщин.
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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке своей страницы в социальной сети Facebook.
РБК 12:19
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Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Армия и оружие
В российском МИД предупредили о риске ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил опасение о начале ядерной войны в современном мире, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:59
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Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность
Газета.Ru 10:15
Финансы
В ПФР рассказали, как будут расти пенсии следующие три года
Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 млн пенсионеров Страховая пенсия по старости вырастет в 2020 году на 6,6% при прогнозируемой инфляции на уровне 3,8%, пишет "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России.
АМИТЕЛ 03:11
Экономика
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Российская газета 07:59
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Сборная Англии может уйти с поля, если услышит расистские оскорбления
Во время домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии форвард команды Рахим Стерлинг услышал оскорбительные для себя кричалки, сообщает The Sun.
Pravda.Ru 04:31
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
РИА Новости вчера в 22:12
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«Спартак» подал заявление на известного фаната ЦСКА за расизм
Телеканал 360° 12:39
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В Сургуте создали граффити в память о «чуде на кукурузном поле»
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Почему Сати Казанова переезжает из России в Италию
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В правительство внесли план действий по стимулированию экономики
Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 06:29
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Космос
Первую в истории межзвёздную комету открыл крымчанин
Крымский астроном обнаружил первую в истории межзвёздную комету.
Крым 24 13:11
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Mitsubishi Pajero заменят другой моделью
На японском рынке уже представили прощальную версию модели, которая получила название Final Edition.
Новые автомобили 09 сентября в 12:19
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Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском 11:53
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Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.
РИА Новости 09:47