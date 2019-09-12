Футбол

Газета.RuГазета.RuКарпин встал на защиту школьника с прической Ибрагимовича

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о скандале, произошедшем в школе в Сосновоборске. Ученик подвергся травле со стороны сверстников и руководства учебного заведения из-за прически.
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«В свободном мире живем!» Валерий Карпин встал на защиту мальчика с прической Ибрагимовича

Конфликт вокруг прически ученика четвертого класса школы № 4 в Сосновоборске возник в начале учебного года. Учитель и директор школы сделали мальчику, который пришел в учебное заведение со стрижкой как у кумира — футболиста Златана Ибрагимовича.
Телеканал 360°06:44

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«В свободном мире живем!» Валерий Карпин встал на защиту мальчика с прической Ибрагимовича

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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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