Конфликт вокруг прически ученика четвертого класса школы № 4 в Сосновоборске возник в начале учебного года. Учитель и директор школы сделали мальчику, который пришел в учебное заведение со стрижкой как у кумира — футболиста Златана Ибрагимовича.

с чего всё началось

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о скандале, произошедшем в школе в Сосновоборске. Ученик подвергся травле со стороны сверстников и руководства учебного заведения из-за прически.

Карпин встал на защиту школьника с прической Ибрагимовича

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