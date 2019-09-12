Футбол
Газета.RuКарпин встал на защиту школьника с прической Ибрагимовича
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о скандале, произошедшем в школе в Сосновоборске. Ученик подвергся травле со стороны сверстников и руководства учебного заведения из-за прически.
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Конфликт вокруг прически ученика четвертого класса школы № 4 в Сосновоборске возник в начале учебного года. Учитель и директор школы сделали мальчику, который пришел в учебное заведение со стрижкой как у кумира — футболиста Златана Ибрагимовича.Телеканал 360°06:44
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
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Индикатор 08:43
Экономика
Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц.
РИА Новости 09:59
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Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Происшествия
В Москве рассматривают дело обвиняемого в нанесении травмы омоновцу
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Армия и оружие
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Три добровольческих батальона разоружили в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Газета.Ru 09:37
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
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РИА Новости 08:07
Энергетика
Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому»
Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.
RT на русском 11:38
Культура
Участникам «Квартета И» вручили звания заслуженных артистов России
Московский Комсомолец 09:52
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Шоу-бизнес
Свадебное платье Ксении Собчак выложили в Сеть
Телеведущая и звезда московского бомонда Ксения Собчак для свадьбы выбрала платье модного израильского модельера Galia Lahav (бренд Gala).
ФедералПресс вчера в 17:50
Гаджеты
Компания Apple представила iPhone 11 Pro с тройной камерой
Компания Apple в рамках собственной презентации представила iPhone 11. Событие состоялось в театре Стива Джобса.
Popcake 10 сентября в 15:58
Шоу-бизнес
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Блокнот.ру вчера в 04:36
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Экономика
В Госдуме прокомментировали решение Минтруда по МРОТ на 2020 год
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала решение Минтруда, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2020 году составит 12 130 рублей.
RT на русском 10:50
Общество
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Космос
Ученые поняли, почему инопланетяне не спешат на Землю
МИР 24 10 сентября в 03:41
Шоу-бизнес
Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле
Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".
Российская газета 05:56
Общество
В Нижнем Новгороде впервые за 60 лет спустили на воду круизный лайнер
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал спуск на воду нового теплохода "символом возрождения пассажирского судостроения в России".
РИА Новости вчера в 08:16
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Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
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RT на русском 10:38
Происшествия
Полиция Рима нашла виновных в обрушении эскалатора с болельщиками ЦСКА
Полиция Рима завершила расследование по факту обрушения эскалатора на станции "Репубблика", произошедшем 23 октября 2018 года и в котором пострадали болельщики московского ЦСКА.
Российская газета 07:26
Политика
«Ценный свидетель» по делу «Боинга» уехал из Москвы в Донбасс
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года.
Lenta.ru 11:12
Футбол
Артем Дзюба подарил футболку школьнику из Калининграда
Сделав фото, парень получил от футболиста еще в подарок футболку! - рассказал Сергей Лютаревич. Школьник пообещал бережно хранить подарок.
КП - Калининград вчера в 05:28
Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
РБК 11:18